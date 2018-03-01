KOBİ'lere 524 milyon lira destek verilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yeni binasında düzenlenen açılışa ve 'KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni'ne katıldı.

KOSGEB'in, 28 yıldır KOBİ'lerin ve girişimcilerin yanında olan, üretimin ve yatırımın bütün aşamalarına yardım elini uzatan ve teşvik eden kurumlardan biri olduğuna işaret eden Özlü, kurumun bir yandan KOBİ'lere destek sunarken, diğer yandan yeni girişimcileri ekonomiye kazandırdığını söyledi.

Özlü, dünyada en büyük ve değerli sermayenin, girişimci sermayesi olduğunu belirterek, bir ülkenin nitelikli girişimci sayısı ne kadar çoksa, o ülkenin ekonomisinin o kadar büyük ve geleceğinin de o kadar parlak olacağını dile getirdi.

Ne kadar çok fikir ve girişimci olursa o kadar çok istihdam, büyüme ve katma değer oluşacağını söyleyen Özlü, bu sebeple KOBİ'lere verilen desteklerle girişim, Ar-Ge ve inovasyon becerilerini teşvik ettiklerini vurguladı.

"2 bin 49 KOBİ'ye 524 milyon lira destek"

KOSGEB'in yeni yapılanması, vizyonu ve 2023 hedefleri doğrultusunda temel önceliğin, imalat sanayisi ve yüksek teknoloji olduğunu anlatan Özlü, Bakanlık olarak tüm bağlı kurumlarla "yüksek teknolojili ürünlere" odaklandıklarını kaydetti.

Özlü, KOSGEB'i öncelikli olarak imalat sanayisi teşviklerine yönlendirdiklerini hatırlatarak, "Bunun en somut örneği, KOBİ-Gel Destek Programı'dır. KOBİ-Gel Destek Programı ile 2 bin 49 KOBİ'mize 524 milyon lira tutarında destek vereceğiz" diye konuştu.

Özlü, ihracat içindeki yüzde 3,6'lık yüksek teknolojili ürün payını, 2023 yılına kadar en az yüzde 10 seviyesine çıkarmak için bütün kaynakları seferber edeceklerini belirterek, bilim merkezi, teknoloji üssü, ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine KOBİ'ler ve girişimcilerle birlikte yürüdüklerini söyledi.

Kaynak: AA