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Buradasınız : » » 'KOBİ'ler 5,9 milyar liralık kredi kullandı'

'KOBİ'ler 5,9 milyar liralık kredi kullandı'

Başbakan Yardımcısı Canikli, "25 Nisan itibarıyla faizsiz KOSGEB kredisi çerçevesinde 238 bin 595 KOBİ 5,9 milyar liralık kredi kullanmıştır." dedi.

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KOBİler 5,9 milyar liralık kredi kullandı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Başbakanlık merkez binasında Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın açılışında konuştu.

Başbakan Yardımcısı Canikli, "25 Nisan itibarıyla faizsiz KOSGEB kredisi çerçevesinde 238 bin 595 KOBİ 5,9 milyar liralık kredi kullanmıştır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "30 Nisan itibarıyla 225 bin 358 firmaya Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli 160 milyar liralık kredi imkanı sağlanmıştır. 25 Nisan itibarıyla faizsiz KOSGEB kredisi çerçevesinde 238 bin 595 KOBİ 5,9 milyar liralık kredi kullanmıştır." dedi.

Etiketler: nurettin canikli, kobi kredisi, faizsiz kredi, Kredi Garanti Fonu
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