  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'KKTC ile Türkiye arasında Türk Lirasını zorunlu hale getirebiliriz'

'KKTC ile Türkiye arasında Türk Lirasını zorunlu hale getirebiliriz'

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ile KKTC arasındaki dış ticarette, sadece Türk lirası kullanılabileceğini söyledi.

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KKTC ile Türkiye arasında Türk Lirasını zorunlu hale getirebiliriz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ankara'da düzenlenen ortak komite toplantısında biraraya geldi.

Türkiye’nin KKTC’den ithalatını 2018 sonunda 100 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Zeybekci, bu hedefe yönelik işlemlerin kolaylaştırılması için bazı çalışmalar yapıldığını aktardı.

“KKTC’li vatandaşlarımızın Türkiye’den satın aldıkları ürünlere yönelik KDV muafiyeti konusundaki problemlerinin çözümü için Maliye Bakanımızla telefonda görüştük.” diyen Zeybekci, Bakanlığının KKTC’ye her türlü desteği verme konusunda kararlı olduğunu bildirdi.

Nihat Zeybekci, Atun’a Türkiye-KKTC arasındaki dış ticarette sadece Türk lirası kullanılabileceğini belirterek, “Bu tür bir anlaşmayı geçtiğimiz günlerde Nahçıvan ile yaptık. Bunu KKTC ile de yapabiliriz. Bunu da görüşelim.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: nihat zeybekçi, Ekonomi Bakanı, KKTC, Türk Lirası
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