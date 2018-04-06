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Buradasınız : » » KKTC ile Antalya arasında haftada üç gemi seferi yapılacak

KKTC ile Antalya arasında haftada üç gemi seferi yapılacak

KKTC ile Antalya arasında haftada üç kez yapılması planlanan gemi seferleri için çalışmalara başlandı. Seferler, yaz dönemi öncesi devreye girecek.

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KKTC ile Antalya arasında haftada üç gemi seferi yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ülkesi ile Türkiye arasında dostluk bağının yanı sıra turizmde de önemli adımlar atıldığını eden Ataoğlu, bir müjde verdi. 

Buna göre, KKTC ile Antalya arasında 400 kişilik lüks gemilerle ulaşım seferleri yaz dönemi öncesi devreye girecek. 

Ataoğlu bu sayede KKTC'ye Türkiye'den giden turist sayısını artırmak istediklerini söyledi.

Seferlerin, haftada 3 kez Girne'den Antalya ve Alanya'ya yapılması planlanıyor.

Gemilerin havayoluna alternatif bir ulaşım aracı olması bekleniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: turizm, KKTC, gemi, antalya
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