'Kivi' Mersinli çiftçilerin öncelikli tercihi

Mersin'de, 1995 yılında bir ziraat mühendisinin çiftçilere önermek için 20 fide dikerek denemesini yaptığı kivinin üretimi, bugün 2 bin 200 dekara ulaşırken, hem yetiştirme kolaylığı, hem de fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yaş sebze ve meyve üretiminde Türkiye'nin öncü kentlerinden Mersin'de, alternatif ürün olması için çeşitli denemeleri ve projeleri yapılan kivinin üretimi, 600 ila bin 200 rakımdaki köylerde çiftçilerin öncelikli tercihi haline geldi.

Hem üretim kolaylığı, hem de yüksek satış bedeli nedeniyle ilgi gören kivi, gittikçe yaygınlaşmasıyla üretim alanlarını da genişletti.

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel yaptığı açıklamada, kentteki kivi üretiminin deneme yoluyla başladığını belirterek "Mersin'in kivi serüveni 1995'li yıllarda, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğündeki bir ziraat mühendisinin, şeftalide yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde kivi üretiminin bin rakımdaki Çağlarca Mahallesi'nde uygun olabileceğini düşünüp, 20 fide ektirmesiyle başladı." dedi.

Buradaki bir arazide yapılan deneme çalışmalarının 2000 yılına kadar devam ettiğini anlatan Gökçel, bin rakımlık yerde üretimin verimli olmasının ardından ilginin arttığını söyledi.

Üretim alanlarının gittikçe yaygınlaştığını vurgulayan Gökçel, merkez Toroslar ilçesinde 600 ila bin 200 rakımda bin 94 dekar alanda, Erdemli ilçesinde de bin dekar arazide olmak üzere kent genelinde toplamda 2 bin 200 dekarda kivi üretimi yapıldığını kaydetti.

Gökçel, çiftçilerin kivi üretimi ve satışından memnun olduğunu ifade ederek "Gözlemlediğimiz kadarıyla çiftçilerimiz, kividen çok memnun. Hem yetiştiriciliği eskiden üretimini yaptıkları şeftali ve elmaya göre daha kolay, hem de daha verimli. Kivi, dekara 5 ton civarında ürün veriyor. Geçen yıl da 2,5 ile 3 liradan aşağıda da satılmadı. Talep de alıyor. Çiftçilerimiz fiyattan memnun. Biz de tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçilere avantaj sağlıyor

Meyvenin üretiminde, iklim koşullarının çok önemli olduğuna dikkati çeken Gökçel, şöyle konuştu:

"Kivi üretimi için su imkanınızın olması lazım. Bu nedenle bölge çok uygun. Son yıllarda, fidecilik ülkemizde de gelişiyor. En son gözlemlerimize göre kivi ile ilgili de çeşitler çoğalıyor. Bugün bin rakımda üretim var ama 50, 70 rakımda da tesis yapan üreticilerimiz mevcut. Neticeyi bekleyip görmek lazım. Orada da iyi sonuç verecek gibi görünüyor. Alternatif ürün olarak gerçekten kivi çiftçilerimize bir avantaj sağlıyor. Çiftçilerimiz, 600 ila bin 200, bin 300 rakımda şeftali ürünlerinden son zamanlarda emeğinin karşılığını maddi olarak alamıyorlar ama kivi üreticisine para kazandırıyor."

Gökçel, kiviye talebin her zaman olduğunu vurgulayarak "İç piyasada eksik de var. Ülke ihtiyacını karşılayacak rekoltede üretim yapılmıyor dolayısıyla bu bölgede çiftçilerimizin yüksek rakımlarda kivi üretiminin desteklenmesiyle daha iyi gelir elde edebileceğini düşünüyoruz. 1995 yılında denenmeyle başlanan, 2000 yılında tesisleşmeye dönüşen kivi bahçeleri bugün 2 bin 200 dekar civarında oldu. Bu da ortalama 11 bin ton civarında bir ürün üretiyoruz anlamına gelir. İnanıyorum ki gerçekten desteklenirse önümüzdeki süreçte bunu 20 bin tona ulaştırabiliriz." ifadesini kullandı.

Tesisleşmenin artmasıyla ihracat kapısının da açıldığını söyleyen Gökçel, dönem dönem başta Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihracat yapıldığını belirtti.

Kivi üreticisi de olan Çağlarca Mahallesi Muhtarı Mustafa Gezer, ilk olarak denemesini yapılan kividen memnun kalınca 6 dekarlık şeftali bahçesini kiviye dönüştürdüğünü kaydetti.

Uygun iklim sayesinde üretimin bölgede yaygınlaştığına işaret eden Gezer, "Dikimden yaklaşık 3 yıl sonra meyve satmaya başlıyoruz. İthalatı azaltmak istiyoruz. Ürünlerimiz yeni çıktığında dış ülkelerden bazen kaçak olarak ürünler geliyor, bunun önlenmesini istiyoruz. Daha önce bakanlarımıza söyledikten sonra müdahale edildiğinde kivilerimizi daha iyi değerlendirdik." dedi.

Gezer, dekar başına yaklaşık 5 ton rekolte elde ettiklerini belirterek kilogramını minimum 2,5 liradan sattıklarını, hasadın ekim ayında yapılacağını sözlerini ekledi.