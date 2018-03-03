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Buradasınız : » » Kısa mesafeli THY uçuşlarına wifi geliyor

Kısa mesafeli THY uçuşlarına wifi geliyor

Türk Hava Yolları, uzun mesafe uçuşlarındaki geniş gövdeli uçaklarda verdiği wifi hizmetini, kısa ve orta mesafede uçan dar gövdeli uçaklara da yayma kararı aldı.

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Kısa mesafeli THY uçuşlarına wifi geliyor

Şimdiye kadar THY bünyesinde çoğunlukla okyanus ötesine uçan Boeing 777, Airbus A330 gibi geniş gövdeli ve çift koridorlu uçaklarda yer alan wifi hizmeti, önümüzdeki günlerde dar gövdeli ve daha az yolcu kapasitesine sahip uçaklarda da yolcuların kullanımına sunulacak. Böylece başta Avrupa olmak birkaç saatlik mesafelere uçan yolcular da internet hizmetinden faydalanabilecek. 

Yakın mesafede yolculara sunulması planlanan wifi müjdesini ise Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi verdi. Sosyal medya hesabı Twitter’dan konuya ilişkin paylaşım yapan Ekşi, “Kısa mesafe yurt dışı seyahatlerinizi daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Dar gövde uçaklarımızda elektronik cihazlarınızdan uçak içi wifi yayınlarımız ile istediğiniz filmi izleyebileceksiniz. Kısa sürede hizmetinize sunacağız” sözleriyle hazırlıkları süren çalışmayı duyurdu. 

Dar gövdeli uçaklarda da uygulanması planlanan wifi hizmeti, önümüzdeki günlerde gerekli altyapı çalışmalarınIN tamamlanmasının ardından hayata geçirilecek.  

Kaynak: İHA

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