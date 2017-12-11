  • 11 ARALIK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.828
    EURO 4.513
  • BIST 109192.43
    ALTIN 153.411
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kış çileğine yoğun talep

Kış çileğine yoğun talep

Yıllık 65 bin ton üretimle Türkiye'nin ikinci büyük çilek üretim merkezi Aydın Sultanhisar'da kış ayında da çilek yetiştiriliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kış çileğine yoğun talep

Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde kış aylarında seralarda yetiştirilen çilek, yoğun talep nedeniyle üreticisini sevindiriyor.

Soğuk havayı sevmeyen ve bakımının zorluğu nedeniyle çok az üreticinin seralarda yetiştirdiği "kış çileği", özellikle büyük şehirlerde rağbet görüyor. İlkbahar ve yaz aylarında toptan 2-3 liraya satılan çileğin, 8 ila 10 lira arasında alıcı bulması üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Yıllık 65 bin ton üretimle Türkiye'nin ikinci büyük çilek üretim merkezi Sultanhisar'da, Adnan Menderes Üniversitesinin (ADÜ) desteğiyle çiftçiler bilinçlendirilerek bilimsel yöntemlerle kış ayında çilek yetiştiriliyor.

Kış aylarındaki üretimle ilçede yılın 9 ayında çilek üretiliyor.

Üretilen çileğin Rubigen cinsi olduğu bilgisini veren Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, şunları kaydetti:

"Normal üretim ayında dekarda 4-5 ton verim alınırken fiyatı 2-3 lira arasında oluyordu. Bu tarz erkenci çilekte ise dekarda 2-2,5 ton arasında verim alınıyor. Kış aylarında çilek üretimi çok az olduğu için fiyatları çok cazip. Yazın 2 lira olan ürünün şu anda piyasa fiyatı 8-10 lira arasında değişiyor. Üreticiyi fiyat olarak çok memnun edici bir durum söz konusu. Küçük marketlerde olmasa da özellikle büyük marketlerde ve otellerde alıcısı var. İlkbahar ayında üretilen çileğin çoğu ihracata gidiyordu. Şu anda üretilen çileklerin tamamı iç piyasada tüketilmektedir. Üreticiyi fiyat olarak çok memnun edici bir durum söz konusu."

Kaynak: AA

Etiketler: kış çileği, çilek, aydın
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER