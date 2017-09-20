Kırtasiye ürünlerine yönelik denetimler Eylül ayında da sürecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce toptancılarda ve satış noktalarında, özellikle kırtasiye ve okul kıyafetlerine yönelik ağustos ayında başlayan sıkı denetimlerin eylül ayı boyunca süreceğini bildirdi.

Tüfenkci, yaptığı açıklamada, okul sezonunun başlamasıyla çocukların sağlığına zarar verebilecek her türlü ürüne yönelik denetimleri hızlandırdıklarını ve sağlığa zararlı ürünlere "sıfır tolerans" prensibiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Yayımladıkları tebliğlerle çocuk bakım ürünleri, kırtasiye ve tekstil gibi alanlarda ürün güvenliği konusunda yasal düzenleme yapıldığını ve bu çerçevede tehlikeli kimyasalların kullanımına kısıtlama getirildiğini anımsatan Tüfenkci, önceki yıllarda olduğu gibi yeni eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce toptancılarda ve satış noktalarında, özellikle kırtasiye ve okul kıyafetlerine yönelik ağustosta başlayan sıkı denetimlerin eylül ayı boyunca süreceğini bildirdi.

Söz konusu denetimler sonucunda güvensizlik oranlarının her geçen gün azaldığına dikkati çeken Tüfenkci, "Kırtasiye ürün grubunda 2011 yılında ilk kez yapılan denetimlerde yüzde 53 olan güvensizlik oranı, 2017 yılında yüzde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. Denetlenen 15 bin 714 okul kıyafetinin tamamı güvenli bulunmuştur. Gelinen noktada aralıksız yapılan denetimlerin ve sektör temsilcileriyle iş birliğinin önemi büyüktür." değerlendirmesinde bulundu.

"İthal kırtasiye ürünleri, GTB-İRİS üzerinden denetleniyor"

Tüfenkci, ithal edilmek istenen kırtasiye ürünlerinin, Bakanlıkça İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) üzerinden denetlendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Temmuz ayı itibarıyla söz konusu sisteme başvurular yoğun olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde GTB-İRİS'e 3 bin 368 parti ürün için başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurulardan riskli görülen 5 başvuru için test raporu istenmiş ve yapılan inceleme sonrasında başvurular olumlu sonuçlanmıştır. GTB-İRİS sistemiyle, ithalatçıların ithal ettikleri ürünlerle ilgili daha fazla hassasiyet gösterdikleri ve gerekli belgelendirmeyi yaptıkları gözlemlenmiştir. İthalat aşamasında GTB-İRİS'e başvuru yapılan kırtasiye ürünlerine ilişkin olarak sistemden alınan ürün bilgileri iç piyasa denetimlerine esas teşkil etmek üzere ilgili il müdürlüklerine gönderilmiştir."

Okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

Tüketicilerin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususlar olduğuna işaret eden Tüfenkci, "Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış, hatalı kullanımdan kaynaklanmaktadır. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir." diye konuştu.

Tüfenkci, çocukların kullandığı ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kırtasiye ürününü seçerken üretici veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Merdivenaltı diye tabir edilen markası, modeli belli olmayan üreticisi, ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünler tercih edilmemelidir. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde, 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde 'CE' işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir."

Tekstil ve ayakkabı ürünlerindeki etiket ve işaretçilerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunluluğunu anımsatan Tüfenkci, tüketicilerin söz konusu etikette yer alan bilgilere dikkat etmesi gerektiğine işaret etti.

Tüfenkci, satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, "Alo 175 Tüketici Hattı", e-devlet portalı veya "www.tuketici.gov.tr" adresinden bildirimde bulunabileceğini ifade etti.