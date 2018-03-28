  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kırsal kalkınma programının 12. etabında 841 milyon lira hibe ödenecek

Kırsal kalkınma programının 12. etabında 841 milyon lira hibe ödenecek

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'yla bugüne kadar 68 bin kişiye iş imkanı sağlandı. Programın yeni etabında iş bitirme süresi 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldı.

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Kırsal kalkınma programının 12. etabında 841 milyon lira hibe ödenecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın (KKYDP) 12'nci etabıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, 2006 yılından bu yana uygulanan programla yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği veriyor. 

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçirmek için destekler devam ediyor. 

Program kapsamında 2006-2018 yıllarında uygulanan 11 etapta, tarıma dayalı ekonomik yatırım için 2,2 milyar lira, makine ekipman için 993 milyon lira ve bireysel sulama ekipmanı için 256 milyon lira olmak üzere toplam 3,4 milyar lira hibe desteği verildi. Bu desteklerle hayata geçirilen yatırımlar kırsal alanda 68 bin kişiye istihdam imkanı sağladı. 

"Kırsal kalkınma için desteklerimiz artarak devam edecek"

Fakıbaba, programın 12'nci etabıyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, şunları söyledi: 

"Bu etapla ilgili tebliğ, 13 Eylül 2017'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendiren illerdeki proje değerlendirme komisyonları, bin 88'i altyapı ve bin 881'i ekonomik yatırım olmak üzere toplam 2 bin 969 projeyi uygun bularak, Bakanlığa bildirdi. Merkez Değerlendirme Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2 bin 723 projeyi programa aldık. Bu projeler için 841 milyon lira hibe ödeyeceğiz. Yüzde 50 yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda 1,7 milyar liralık yatırım gerçekleşmiş olacaktır. Yatırımcılarımıza kolaylık sağlamak için 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle 1 Ekim 2018 olan iş bitirme süresini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar uzattık."

Kırsal kalkınma olmadan ülkenin kalkınamayacağını ifade eden Fakıbaba, kırsal alandaki kalkınma için üreticilere ve sektöre yönelik desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Progr
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