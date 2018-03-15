Kirpi II ve Amazon, ihracat yolculuğuna başladı

BMC, Katar’daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) yurt dışında kullanılan araçlarına yenilerini eklemek için ihracat sözleşmesine imza attı.

Türkmenistan, Tunus gibi ülkelere zırhlı araç ihracatı gerçekleştiren BMC, fuarda imzaladığı sözleşme kapsamında Katar ordusunun ihtiyaçları için 50 Kirpi II, 35 Amazon üretecek. BMC böylece Katar'a 85 zırhlı araç ihraç edecek.

Katar'a yapılacak Kirpi II ve Amazon teslimatları, bu araçların ilk ihracatı olması açısından önem taşıyor.

Türkiye'de de saha deneyiminden geçen Kirpi II ve Amazon’ların envanterdeki sayısında yakın zamanda ciddi artış bekleniyor.

Kirpi II yol tutuşunda iddialı

Kirpi II ve Amazon, Vuran ile birlikte BMC'nin, 'Mayına Karşı Korumalı ve Çok Amaçlı Zırhlı Araç Ailesi'nin üyelerini oluşturuyor.

Araç, mayına karşı korumalı araç sınıfında sağladığı üstün koruma düzeyle ön plana çıkan Kirpi’nin yeni versiyonunu oluşturuyor.

Kirpi II'de bağımsız süspansiyon sistemi bulunuyor. Yüksek koruma özelliklerine ek olarak geliştirilen bu yeni konfigürasyonlu araç, hem yol tutuşunda hem de yolcu konforunda sınıfının öncüsü olarak gösteriliyor.

Bağımsız süspansiyonlu 4x4 Kirpi II, monokok tipte zırhlı kabin ve balistik camları, şok emici koltukları, V şeklindeki özel tasarım karın altı yapısı, silah istasyonu ve acil çıkış kapağı özellikleriyle dikkati çekiyor.

Kirpi II'nin ayırt edici özellikleri arasında elektrikli hava bağlantılı çekiş noktaları, uzaktan kumandalı zırhlı silah istasyonu, keskin nişancı bulma sistemi, iç iletişim sistemi, KBRN (kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı savunma) filtre sistemi bulunuyor.

Karartma ve kamuflaj ışığı, lastik şişirme sistemi, NATO çekiş kancası, hava ve demiryoluyla taşınma özelliği, sürücü bilgilendirme sistemi ve otomatik yangın söndürme sistemleri Kirpi-II'yi farklılaştıran diğer özellikler olarak sıralanıyor.

Amazon'la yüksek manevra kabiliyeti

Çok amaçlı zırhlı araç Amazon, içindeki personele mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlıyor.

Araç, 7 kişilik taşıma kapasitesi ve yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

Aracın teknik özellikleri arasında otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme, patlak yol alabilen lastik, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı bulunuyor.

300 bin araç, 10 milyar dolar katma değer

BMC, Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Tasarım, Ar-Ge, mühendislik, üretim, satış ve satış sonrası hizmetleri kendi bünyesinde barındıran BMC, üretime başladığı ilk günden bu yana, 300 bini geçen araçla Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağladı.

Kuruluşundan bugüne 700’ün üzerinde konfigürasyonda araç (çekici, ağır, orta ve hafif kamyon kamyonet, minibüs, midibüs, otobüs, taktik tekerlekli ve mayına karşı korumalı zırhlı askeri araçlar) yedek parça, motor ve döküm parçaları üretimi yapan BMC, başta Avrupa Birliği üyesi ülkeler olmak üzere 80’i aşkın ülkeye de ihracat gerçekleştirdi.

Yılda 22 bin araç ve motor üretim kapasitesi olan BMC Otomotiv, mühendisinden mavi yakalısına 2 binin üzerinde çalışana sahip.

Kaynak: AA

