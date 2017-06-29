Kırmızı mercimek üretiminde yüksek rekolte beklentisi

Türkiye'nin kırmızı mercimek üretiminin önemli bölümünün gerçekleştirildiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde verimin yüksek olması ve üretim alanlarının genişlemesi sayesinde bu yıl rekoltenin yüzde 30 artarak 450 bin tona çıkması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçiler son yıllarda, içerdiği zengin proteinle beslenmede önemli bir yere sahip olan kırmızı mercimeğe yöneldi.

Bölgede, verimin iyi olması ve üretim alanının genişlemesi sayesinde bu yıl mercimek rekoltesinin yüzde 30 artacağı ve 450 bin tona yaklaşacağı tahmin ediliyor.

"Dekar başına verim 225-290 kilogram aralığında"

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından mercimekte yapılan ıslah çalışmaları neticesinde verimde artış yaşandığını söyledi.

Verimdeki artış nedeniyle çiftçinin mercimeğe yöneldiğini anlatan İskenderoğlu, "Bugüne kadar hiç mercimek ekmemiştim, bu yıl ben de 45 dönüm ektim. Dekardan 225 kilogram elde ettim. Bu da bizim bölge şartlarına göre iyi. Bölgeye göre dekar başına verim 225-290 kilogram aralığında. Masrafı az, gübre kullanılmıyor, bir tohumu bir de ilaçlanması. Çiftçi de güzel para kazanıyor." dedi.

TÜİK verilerine göre geçen yıl kırmızı mercimek ekim alanının 235 bin hektar olduğunu, rekoltenin de 345 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade eden İskenderoğlu, çiftçinin mercimeğe yönelmesiyle ekim alanlarında yaklaşık yüzde 30'luk artışın yaşandığını tahmin ettiklerini dile getirdi. İskenderoğlu, "Bu yıl rekoltenin yaklaşık 450 bin ton olmasını bekliyoruz. Ben umutluyum, bu yıl mercimekte verim iyi." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Işıklar köyünde çiftçilik yapan Veysi Kaplan da buğday ve nohudun yanı sıra tarlasının 300 dönümüne mercimek ektiğini belirtti.

Elde ettikleri yüksek verimden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Kaplan, "Bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı mercimek verimi gayet iyi. Dönüm başına yaklaşık 240 kilogram kırmızı mercimek elde ettik." dedi.

"Eski tohumları bıraktık, yenilerine geçtik"

Işıklar köyüne bağlı Köşk mezrasında yaşayan Nihat Berk de bu yıl yaklaşık 450 dönüm alanda kırmızı mercimek ektiğini söyledi.

Geçen yıla göre daha yüksek verim elde ettiklerini belirten Berk, "Bu yılki verimden memnunuz. Dekar başına 250 kilogramın üstünde verim elde ettik. Verimde yaşanan artışın tohumdaki yeniliklerden kaynaklandığı düşünüyoruz. Eski tohumları bıraktık, yenilerine geçtik. En geç 3 yılda bir tohumlarımızı değiştiriyoruz. Sertifikalı tohum olmasına önem veriyoruz." diye konuştu.