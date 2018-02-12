Kırmızı et üretimi azaldı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerçekleşti. Kırmızı et üretimi, 2017 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'nin dördüncü çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl son çeyrekte sığır eti üretimi 260 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 10,4 azalırken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Koyun eti üretimi 26 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 21,3 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,2 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yılın son çeyreğinde, önceki döneme göre yüzde 12,6 azaldı, önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,1 arttı. Söz konusu dönemde bu üretim 295 bin 329 ton olurken, 2017 yılında toplam kırmızı et üretimi önceki yıla göre yüzde 4 azalışla 1 milyon 126 bin 403 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA