Kirazın fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yetiştirilen ve ihraç edildiği Avrupa ülkelerinde "Türk kirazı" olarak bilinen Ziraat-900 (Napolyon) cinsi kirazda oluşan 6,5-7 liralık fiyat üreticiyi memnun etti.

Türkiye'nin kiraz üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Sultandağı ilçesinde, bu ay başında başlayan kiraz hasadı, devam ediyor.

Almanya ve Rusya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen kirazda bu yıl oluşan 6,5-7 liralık fiyat üreticinin yüzünü güldürdü.

Napolyon kiraz üretiminin yapıldığı ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinin belediye başkanı Şemsettin Kol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede bu yıla yine güzel bir kiraz rekoltesiyle başladıklarını belirtti.

Geçen yıl ürünün çok olduğunu ancak para etmediğini ifade eden Kol, "Bu yıl rekolte düşük fakat çiftçi fiyatlardan memnun. Kilosu 6,5-7 liradan satışlarımız devam ediyor. Bu yıl inşallah sezonu güzel kapatacağız." dedi.

"Bu yıl ihracat, geçen yıllara oranla daha iyi"

Kol, bölgenin en büyük gelir kaynağının kiraz ve vişne üretimi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki bahçelerimizde organik kiraz üretiyoruz. Organik kirazlarımızı İngiltere, Almanya, Rusya ve ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine şoklama yapıldıktan sonra ihraç ediliyor. Şu anda beldemizde bulunan bir fabrika şoklama işini yapıyor. Bölgede üretilen kirazın her yıl yaklaşık yüzde 50'si yurt dışına gönderiliyor. Bu yıl ihracat, geçen yıllara oranla daha iyi."

Kiraz üreticisi İbrahim Eskici (38) de geçen yıl mahsulün fazla olmasına rağmen fiyat düşük olduğu için üreticilerin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi.

Bu yıl birçok bahçede çiçek açmama sıkıntısı yaşandığını dile getiren Eskici, "Napolyon kirazında bu yıl fiyat tatmin edici. En azından geçen yıllara nazaran daha iyi." diye konuştu.