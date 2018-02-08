Kiralık araç firmalarına 4 milyon lira ceza

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda terörle mücadelenin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, genel güvenliğe risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında ülke genelinde araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar denetlendi.

Denetimlere bin 451 ekipte görevli 3 bin 981 personel katıldı.

474 firmaya 4 milyon lira ceza

Ekiplerce kontrol edilen 7 bin 730 firmadan 128'i hakkında yasa dışı kiralama yaptıkları gerekçesiyle işlem başlatıldı.

1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanununa muhalefet etmekten 474 firma sahibine 4 milyon 16 bin 884 lira idari para cezası uygulandı.

Uygulamada, haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli yakalandı, 2 tabanca, 4 mermi, 14,5 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA