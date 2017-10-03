'Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de bir istikrar adası olmasını istiyoruz'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Kıbrıs'a daha fazla yatırım yapmayı ve karşılıklı ticaretin artmasını dilediklerini belirterek, "Kıbrıs'taki çözüm çabalarını destekliyoruz. Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

TOBB İkiz Kuleler'deki yemek öncesinde konuşan Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak, Türkiye ve KKTC'yi birbirine bağlayan son derece güçlü tarihi, kültürel ve iktisadi bağlar bulunduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Kıbrıs Türklerinin zenginleşmesini istediklerini dile getirerek, "Kıbrıs Türklerine haksız yere uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığının farkındayız ama Kıbrıs Türklerinin çalışkanlığı ve azmi sayesinde, zenginleşme süreci devam edecek. Kıbrıs Türk halkının zenginleşmesinin, çözüm çabalarına sağlayacağı katkının farkındayız." diye konuştu.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türklerinin yanında olacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm sürecini her zaman desteklediklerini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının daha rekabetçi hale getirilmesi amacıyla kurulan Yatırım Danışma Konseyi mekanizmasının mutlaka canlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Ekonomisi güçlü olan bir Kıbrıs'ın çözüm müzakerelerinde de daha güçlü olacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 2014 yılının haziran ayında hayata geçirdikleri Lefkoşa Ekonomik Forumunun, çözüm müzakerelerine iş dünyasının desteğini vurgulamak anlamında önemli bir platform olduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, Kıbrıs ekonomisi için turizm ve eğitim sektörlerinin önemini bildiklerine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kıbrıs'ta sanayi sektörünün de gelişmesi, Kıbrıs girişimcisinin daha fazla üretmesini istiyoruz. Biz, TOBB olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kıbrıs sanayisinin, Kıbrıs üretim kapasitesinin gelişiminde destek olmaya devam edeceğiz. Kıbrıs üretim kapasitesini geliştirme yönündeki çalışmalarınızda, bilgi ve deneyimlerimizi aktarmaya hazırız. Türk iş dünyası olarak Kıbrıs'a daha fazla yatırım yapmak istiyoruz. Daha fazla karşılıklı ticaret olmasını diliyoruz. Kıbrıs'taki çözüm çabalarını destekliyoruz. Kıbrıs'ın, Doğu Akdeniz'de bir refah ve istikrar adası olmasını istiyoruz."

"Türk yatırımcıların KKTC'de iş yapmalarını istiyoruz"

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak da Ankara Ticaret Odasının (ATO) davetlisi olarak Türkiye'ye geldiklerini belirterek, birçok görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

KKTC'nin, ambargo altında mücadelesine devam ettiğini dile getiren Kaymak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz, olacağından da eminiz. Türk yatırımcıların KKTC'de bizlerle iş yapmalarını istiyoruz." dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal ise bir müddet önce ATO'nun KKTC'yi ziyaretiyle başlayan görüşme sürecinin konuk heyetin ziyaretiyle devam ettiğini belirtti.

İkili görüşmelerin karşılıklı işbirliğine katkı sağlaması dileğinde bulunan Deryal, "Bu çalışmalar sırasında TOBB'un gücünü arkamızda hissetmek bize ayrı bir güç verdi." diye konuştu.