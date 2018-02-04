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Buradasınız : » » KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredilerin 2017'de önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini, bunun devam ettirileceğini belirtti.

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KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine yaptığı açıklamada TBMM Başkanlığına sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın önemli değişikler içerdiğine dikkat çekti.

Zeybekci, tasarıda ihracatçının beklediği KDV ile ilgili düzenlemelerin de bulunduğunu aktardı.

"İhracatçının uzun süredir beklediği, iade edilecek KDV ile ilgili katlandığı yükün sonuçlandırılmasıyla ilgili düzenlemeler var. (Mevcut uygulamada) Yatırımlarda, yatırım maliyetlerinde, ithalata KDV muafiyeti vardı. Daha doğrusu yatırım teşvik belgesi alındığı zaman KDV ödenmeden ithalat yapılabiliyor ama yerli mal veya makine kullanıldığında KDV ödemek gibi maalesef teşvikin mantığına aykırı bir uygulama vardı. O anlamda düzenleme var. Yerli makine kullanımlarına da yurt içinde satın almalarda, yatırım malı olmak şartıyla KDV muafiyeti getiriyoruz."

Teşvik belgelerindeki artış

Bakan Zeybekci, geçen yıl önceki yıla göre verilen teşvik belgelerinde yüzde 81 artış yakalandığını belirterek KOBİ'ler, esnaf ve sanatkar ile tarım sektörüne desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi desteklerine de dikkat çeken Zeybekci, "2017'de hakikaten çok büyük bir fonksiyon yerine getiren KGF teminatlı destekler devamlı hale getirilecek. Tabii bunun en büyük kısmı da yine esnafımıza, yine KOBİ'mize, yine ihracatçımıza." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin ihracatını artırmak için önemli rol oynayan yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezlerinin sayısının artması için de çalışma yapıldığına işaret etti.

Bu merkezlerin kurulmasına 3 milyon dolara kadar destek verdiklerini dile getiren Zeybekci, "Türk Ticaret Merkezlerinin dünyanın hemen hemen her yerinde çok güçlü bir şekilde yer almasını istiyoruz. Bazı yeni düzenlemeler yapacağız. İnşallah şu anda 14 merkezimiz var dünyada, çok daha hızlı bir şekilde dünyanın her yerinde bunlar olacak." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kredi Garanti Fonu
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