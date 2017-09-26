'Kestane kabağı'nda hasat zamanı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde organik üretilen, lezzeti ve dayanıklılığı dolayısıyla tarlada satılan kestane kabağının hasadı için sabahın erken saatlerinde tarlaya giden üreticiler, her biri 15-20 kilogram ağırlığında olan ürünlerini kesiyor.

Kızıldamlar Köyü Kültür Derneği Başkanı Mustafa Gezen yaptığı açıklamada, 360 rakımlı köylerinde ürettikleri kabakların ağırlığının 15-25 kilogramı bulduğunu söyledi.

Kestane kabağı ekimi yapılacak tarım alanlarının ölçümü ve tarımsal analizleriyle toprağın ihtiyaç duyduğu mineral ve besin değerlerinin tespitini, araştırma istasyonlarında yaptırdıklarını anlatan Gezen, birkaç yıl önce yılda 100 ton olan üretimlerinin bin tona yaklaştığını anlattı.

Köyde kabak üretiminde birlikte hareket ettiklerini dile getiren Gezen, şöyle konuştu:

"Araştırıp toplu halde tohumunu alıyoruz, aynı anda hem ekim hem de hasat yapmaya çalışıyoruz. İlk amacımız kaliteyi tutturmak, böylelikle aynı anda hareket ettiğimiz zaman çiftçilerimizi de bilinçlendiriyoruz. Bu yıl 900 ton civarında kabak üretimi bekliyoruz. İklim nedeniyle mahsulde verim kaybı var. Verimimiz aynı hızla devam etseydi bin 500 tonlara yükselecekti. Önümüzdeki yıllarda bu rakamı yakalarız."

Bir yıl raf ömrü var

Hasatla birlikte ürünlerini Türkiye pazarına sunduklarını belirten Gezen, "Belki dünya pazarına sunacağız. 360 rakımlı bir köyümüz var, rutubet Türkiye'de kabak üretimi yapılan yerlere biraz daha az. Bir yıla kadar kabağımızın raf ömrünü sürdürdüğünü tecrübe ettik, halen buna inanmayan müşterilerimize bunu ispatlayabiliriz. Ürünlerimiz tarlada alıcı buluyor." dedi.