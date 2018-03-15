Kentsel dönüşümü teşvik için sıfır faizli kredi verilecek

Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2018, Fransa’nın Cannes kentinde sürüyor. TRT Haber’de yayınlanan Elif Saygıler ile Ekonomi 7/24 programı, fuar merkezinden ekrana geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, TRT Haber'in sorularını cevapladı.

"Kentsel dönüşümle riski azaltıyoruz"

Kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, deprem gerçeğine dikkat çekti.

"2012’de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kentsel dönüşüm için yasa çıkarıldı. Türkiye’nin deprem bölgesi olduğu gerçeğini unutmayalım. Hazırlıksız yakalandığımız 1999 depremi 17 bin insanımızı aldı. O dönemde hazırlıklı olsaydık ölümler ve hasar çok az olurdu."

"Yılda 500 bin konutu yenilemeliyiz"

Bakanlığın bugüne kadar 1,2 milyon civarında dükkan veya konuta kentsel dönüşüm yaptığını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Yarısı tamamlanmış yarısı da uygulanma safhasında. Bu da yılda ortalama 200 bin konut yapıyor. Bizim senede 500 bin konutu yenilememiz lazım. İstanbul’da biri Avrupa diğeri Anadolu yakasında olmak üzere 2 yerde dönüşüm için alan hazırladık. Buralarda mahalle dokusu içerisinde çok yüksek katlı olmayan konutlar üreteceğiz. Bu konutları depremde yıkılma riski en fazla olan evlerin sahiplerine teklif edeceğiz. Hazırladığımız konutları o çevrede yaşayan vatandaşlara vereceğiz, boşattıkları yerleri de park ve sosyal alan yapacağız" dedi.

"Sıfır faizli kredi vereceğiz"

Özhaseki, 2000’li yıllara kadar yapılan tüm binaların risk taşıdığına dikkat çekti.

"Eski yönetmeliğe göre yapılmış bir de buna kaçak müteahhitler eklenince risk büyüyor. Bu binaların %50’si depreme dayanıksız, 7,5 milyon binanın yenilenmesi lazım. 2000’den sonra çıkan yasa ve yönetmeliklere göre yapılan binalar sağlam. Şahıslar oturdukları binaların depreme dayanıklılığını ölçtürsün. Belediyelere de çok büyük iş düşüyor. Belediyelerin birinci yapacağı iş mahalleleri gözden geçirip, olası bir depreme karşı hazırlık yapmak. Kentsel dönüşümde teşvikler veriyoruz. Yakında sıfır faizli krediler vereceğiz."

"Askeri bölgelerin şehir dışına taşınması bir fırsat"

"15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir merkezlerindeki askeri bölgelerin yeşil alana çevrilmesiyle ilgili verdiği talimat bir fırsat olarak önümüzde duruyor" diyen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Savunma Bakanlığı ile anlaştık. Kayseri’deki hava ikmal merkezinin 3 milyon metrekarelik arazisinin, 2 milyonmetre karesini park yapıyoruz. Şehirler büyüdükçe dışarıda olan askeri bölgeler kent merkezinde kaldı. Şehir dışına taşıma doğru bir adımdır. Her şehir bundan istifade ederek devasa parklar yapabilir."

"Türkiye’nin tanıtımını yapılıyor"

Fuarı, gayrimenkul ve inşaat sektörünün zirvesi olarak nitelendiren Özhaseki, "İTO’nun yanı sıra 50’nin üzerinde firmamız kendine yer kiralayıp projelerinin ve Türkiye’nin tanıtımını yapıyor. Dünyada neredeyiz kıyaslama imkanı oluyor" dedi.

"Terörü bitirmek üzereyiz"

Mehmet Özhaseki, "Yabancı yatırımcılara Türkiye’deki fırsatları anlatıyoruz. Son derece verimli faydalı toplantılara katılıyoruz. Birçok ülke Türkiye’deki yatırım imkanlarını araştırıyor" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes Afrin’i merak ediyor. Yabancılara dedim ki ‘bir sürü belayla uğraşıyoruz’ bir taraftan da insani duygu ile yardım ediyoruz. 3,5 milyon insanı misafir ediyoruz. Terör örgütlerini yok etmeye çalışıyoruz. Yıllardır PKK ile mücadele ediyoruz. Aynı şekilde FETÖ diye bir bela var onunla mücadele ettik ve temizledik onları. Yabancı servislerin ortaya çıkarıp önce IŞİD dedikleri, sonra sakallarını kesip PKK’ya kattıkları gruplar var. Tüm bunlar karşısında Türkiye mücadele veriyor, terörü bitirmek üzereyiz."

"Hangi ülke bizim gibi büyüyebiliyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı, "2017’nin son çeyreğinde %11, ortalama %7 büyüdük. Avrupa’da hangi ülke bu belalarla uğraşıp bizim gibi büyüyebiliyor. Dünya birincisi olacak şekilde büyüme sürecektir. Yabancılar Türkiye’yi ilgiyle izliyor. Ülkemize yatırım yapma konusunda istekli olduklarını görüyorum" dedi.

"Çöpü ortadan kaldırdık"

"Evlerden ve iş yerlerinden dışarıya hiç çöp çıkmasın istiyoruz" vurgusu yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, "Sıfır Atık" projesinin ayrıntılarını da anlattı.

"Uygulamayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve kendi bakanlığımızda başlattık. TBMM’de de başlatıyoruz. Bakanlığımızda her köşe başına kağıt, cam, plastik ve elektronik atıklar için geri dönüşüm kutuları koyduk. Odalardaki çöp sepetlerini kaldırdık. Eskiden günde ortalama 750 kg çöp çıkıyordu. 9 aydır çöp kamyonu gelmiyor. Yemekhane atıklarının bir kısmını hayvan barınaklarına, kalan kısmını bahçede kurduğumuz makinede gübreye çeviriyoruz. 1 ton kağıt için 17 ağaç kesiliyor. 9 ayda 1440 ağacı kesilmekten kurtardık. Cam, plastik ve elektronik atıklar da geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor."

"Kirli kağıtları satın alacağız"

Özhaseki, çöp ayrıştırmayı kamu kurumlarından sonra evlerde uygulamaya koyacaklarını söyledi.

"Mahalle bakkallarıyla anlaşıp kağıtları bir miktar para karşılığında satın alacağız. Kirli kağıtları getiren çocuklar harçlıklarını çıkarmış olacak, bakkallar da gelir elde edecek. Bunu Anadolu’da yaygınlaştırdığımızda atıkları çok hızlı bir şekilde toplarız. Bizde 150 milyon liralık fon var. Bu parayı daha önce çöp araçları için veriyorduk, bunu durdurdum. Fondaki paramızı ‘sıfır atık’ projesine yönlendireceğiz."

Kaynak: TRT Haber