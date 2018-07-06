Kentsel dönüşüme 6,6 milyar harcandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye nüfusunun yüzde 71'i, topraklarının ise yüzde 66'sının 1. ve 2. derece deprem kuşağında bulunduğunu söyledi.

Yaşanan son orta ve büyük şiddetli depremlerin özellikle 2000 yılından önce çarpık, niteliksiz ve plansız şekilde oluşturulan yapıların olası afet risklerine karşı tehlike arz ettiğini gösterdiğine dikkat çeken Öztürk, "Can ve mal güvenliğimiz açısından tehlike oluşturan yerleşimlerin, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi amacıyla hazırladığımız 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 5 yıllık uygulama dönemini geride bıraktık." diye konuştu.

Bakanlık öncülüğünde ilgili belediye başkanlıkları ve vatandaşların katılımı ile sürdürülen afet odaklı kentsel dönüşüm uygulamalarına ait bilgileri paylaşan Öztürk, "53 farklı ilimizde 229 riskli alanda çalışmalara başladık. Bu kapsamda 12 bin 652 hektar büyüklüğe sahip riskli alanlardaki bağımsız birim sayısını 656 bin olarak tespit ettik. Söz konusu riskli alan ve riskli yapılardaki 501 bin bağımsız birimin yıkım işlemlerini tamamladık. Ayrıca 656 bin birime ilave olarak ayrıca 81 vilayetimizde 579 bin adet konut ve iş yerini 'riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.

28 ilde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 40 bin 750 hektar büyüklüğe sahip 89 "rezerv yapı alanı" belirlediklerini de kaydeden Öztürk, terör olayları sonucu yapısal hasarların ortaya çıktığı Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'de 7 bölgenin yeniden imar ve ihya çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanun uyarınca 30 ilde 133 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı (KDGPA) ile 5366 sayılı Kanun uyarınca 5 ilde toplam büyüklüğü 15 bin 320 hektar olan 9 yenileme alanı belirlediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Söz konusu kentsel dönüşüm çalışmaları dahilinde toplam 1 milyon 235 bin adet bağımsız birimde ikamet eden yaklaşık 4 milyonu aşkın vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini başlattık. Kentsel dönüşüm uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma giderleri dahil bugüne kadar 6 milyar 689 milyon lira bedel, Bakanlığımız tarafından ilgili Belediye Başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlarımıza aktarıldı."

Öztürk, afet riskleri, olası İstanbul depremi ve niteliksiz yapıların varlığı dikkate alındığında, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği öngörülen 7,5 milyon konutun ivedilikle dönüştürülmesi veya yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu nedenle önümüzdeki 15 yıllık periyotta senede 500 bin konutun yenilenmesini hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA