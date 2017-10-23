Kendi işini kurmak isteyen engellilere 50 bin lira hibe

Özel politika ve uygulamalarla engellilerin mesleki eğitimi ve istihdamı için çaba gösteren İŞKUR, özel projelere katkı sağlayarak engellilerin topluma ve ekonomik hayata uyumunu desteklemeye devam ediyor.

Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen "İdari Para Cezaları Fonu" kullanılarak kendi işini kurmak isteyen engellilere hibe desteği sağlayan Kurum, bugüne kadar 36 bin lira olarak verilen miktarı ilgili komisyonun kararını yüzde 38 artırarak 50 bin lira yaptı.

En az yüzde 40 engelli olma şartı

İŞKUR'a kayıtlı, 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartlarının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyonca değerlendirilecek.

Desteğe değer bulunan projelere; kuruluş işlemleri desteği olarak 3 bin, işletme gideri desteği olarak 11 bin, kuruluş desteği için ise 36 bin lira verilecek.

2014'te başlatılan uygulamanın 2018 yılının 1. dönem projeleri için 11 Aralık'a kadar başvuru yapılabilecek.

İlgilenenler yeni döneme ait başvuru rehberi ve formlara İŞKUR'un internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA