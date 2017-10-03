KDV indirimiyle mobilyada 2 milyar dolarlık ek satış

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 3 Şubat'ta başlayan ve 30 Eylül'de biten KDV indiriminin sektörü hareketlendirdiğini belirterek, bu indirim konusunda sektörün epeydir talepte bulunduğunu anımsattı.

Yaklaşık 8 ay süren KDV indirimiyle mobilyaların yüzde 10 ucuza geldiğini dile getiren Güleç, bu durumun bir süredir beklemede olan vatandaşı alıma yönlendirdiğini anlattı.

Güleç, bu sürecin referandumun yanı sıra Ramazan ayını ve iki bayramı içerdiğini kaydederek, buna rağmen çok iyi geri dönüşler aldıklarının altını çizdi.

Mobilya satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 30 arttığını dile getiren Güleç, "Ofisten mutfak mobilyasına, hastaneden turizm mobilyasına kadar sektörümüzün yıllık toplam satışı 10 milyar dolara yaklaşıyor. Biz, bu yılın ilk 9 ayı olan Ocak-Eylül döneminde, 6 milyar dolarlık satış yapılmasını bekliyorduk ancak KDV indirimiyle bu rakam 8 milyar dolara yaklaştı." diye konuştu.

Güleç, konuya ilişkin resmi rakamların henüz açıklanmadığını belirterek, federasyon üyesi dernekler ve büyük üreticilerden aldıkları bilgiler ile yaptıkları araştırmalar sonucu bu rakama ulaştıklarını söyledi.

30 bin kişiye istihdam sağlandı

Güleç, mobilya sektöründe kayıtdışılığın fazla olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak önce kredi kartına yapılan taksit sayısının artırılması, sonrasında KDV indirimi sektörü kayıt altına girmesini sağladı. İlk 6 ayda sadece banka ve kredi kartlarıyla yapılan mobilya ve dekorasyon harcamaları resmi rakamlara göre rekor kırarak 12 milyar lirayı aşmıştı. Bu rakamın 9 aylık dönemde çok daha yukarda olduğunu tahmin ediyoruz."

Artışla birlikte mobilyanın direkt etkilediği onlarca sektörün de canlandığını kaydeden Güleç, "Aynı zamanda bu süreçte 30 binlik ek istihdam sağlandı." dedi.

"En çok kanepe ve tekli oturma grupları satıldı"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, "İhracatta her sene başarısını daha da arttıran sektörümüzün iç pazarda da hareketli olması, istihdamını artırması için KDV indirimi önemliydi. Ayrıca kayıtdışılığın da azalması sağlandı." diye konuştu.

KDV indirimi sürecinde ürün bazında en çok kanepe, tekli koltuk gibi oturma gruplarının satıldığını dile getiren Gürcan, bu süreçte sektörün istihdamının da arttığına değindi.