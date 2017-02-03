KDV indirimi mobilya sektörünü hareketlendirecek

Sektör temsilcileri, mobilyada fiyatların yüzde 10 düşeceği, istihdamda da 100 binin üzerinde artış olacağı öngörüsünde bulunuyor.

Mobilya Sanayicileri ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç aptığı açıklamada, mobilyanın, istihdam yüklü ve ihracata yönelik bir sektör olduğunu belirterek, iç pazarda bir süredir sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Geçen yıl istihdam ve iç satışlarda istenilen artışın yaşanmadığını, sektörde yüzde 18'lik KDV nedeniyle kayıt dışının fazla olduğunu ifade eden Güleç, "KDV oranının düşmesi hem kayıt dışını azaltacak hem de sektörümüzün gerçek ihracata yönelik nitelikli mal satışını sağlayacak. İç pazarı hareketlendirecek. İç pazar hareketlenince nitelikli katma değerli ürün ihracatı da artıyor." dedi.

Her sektörde olduğu gibi mobilyada da, vergi oranları yükseldikçe kayıt dışının arttığına dikkati çeken Güleç, mobilyanın kimya, ağaç, orman, ev tekstili, makine ve lojistik gibi 19-20 sektörü etkilediğini, mobilyada yaşanacak bir hareketliliğin bu sektörlere de olumlu etkileri bulunduğunu kaydetti.

Türk mobilya sektörünün ihracatını son 15 yılda 8 kat artırdığını, dünya ihracatında 23'üncü sıradan 12'nci sıraya yükseldiğini bildiren Güleç, mobilya sektörünün yüzde 80'inin yerli kaynaklarla büyüdüğünü ifade etti.

"KDV indirimi, sektörde büyük bir sevinçle karşılandı"

Ahmet Güleç, mobilyanın insanlara iş, aş ve daha fazla gelir sağlamak için önem verilmesi gereken bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Yerel kalkınmayı da sağlıyor. Sadece büyük ve metropol şehirlerde değil, küçük şehirlerde de istihdam sağlıyor. Bu sektör canlandığında insanlar memleketinde istihdam edilebilecek, büyükşehirlere de göç engellenecek." diye konuştu.

KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesinin sektörde büyük bir sevinçle karşılandığını dile getiren Güleç, "KDV indirimi mobilyada gerçek bir indirim sağlar. Mobilyayı kesinlikle ucuzlatır. Fiyatlar yüzde 10 düşer. İç pazar yüzde 30 hareketlenir." ifadelerini kullandı.

"Bu karar belki de iflasların önüne geçti"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan da kararı uzun süredir beklediklerini, sektörde adeta "bayram havası" yaşandığını ifade ederek, "Sektör uzun süredir zor durumdaydı. Bu karar belki de iflasların önüne geçti." dedi.

Doğan, kararın iç pazarı en az yüzde 25 canlandıracağını belirterek, "Piyasalar canlanacak, iç pazar hareketlenecek, kayıt dışılık azalacak. Sektörün yüzde 60'ı kayıt dışıydı. Bunun en az yarısı kayıt altına alınır. Şu anda mobilya sektöründe 500 bin kişi çalışıyor. Büyüme yüzde 25 olursa ki en az yüzde 25 olur, ek 125 bin kişilik istihdam getirir." şeklinde konuştu.

"Tüketiciye doğrudan yüzde 10 indirim olarak yansır"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkan Vekili Cüneyt Yanıkçıoğlu ise mobilyanın ana ham maddelerinden kumaşta yüzde 8 olan KDV oranının mobilyada yüzde 18 olmasından dolayı yüzde 10'luk KDV farkı oluştuğunu, bu farkın ortadan kalkmasının ciddi yararı olacağını vurguladı.

Yanıkçıoğlu, "Mobilyanın kendisine yansıyan ham maddelerini etkilemese bile doğrudan yüzde 10 KDV indirimi anlamına gelecektir. Bu da fiyatları düşürecektir." dedi.

KDV indirimi ile doğrudan tüketiciye yansıyan yüzde 10'luk indirim olacağını, mobilyacının üretim maliyetlerinin düşeceğini, piyasadaki tıkanıklığın açılacağını belirten Yanıkçıoğlu, 2009'da da uygulanan bu indirimin çok başarılı olduğunu söyledi.

Yanıkçıoğlu, "Birçok firmanın kayıt dışından kayıt içine geçişini kolaylaştırdı. Ancak 3 aylık periyotta bu çok kolay değil. Sürenin nisan ayından daha uzun bir zaman dilimine yayılması gerekiyor. Hatta uzun vadeli ve sürekli olarak mobilyada KDV'nin yüzde 8 olmasını istiyoruz. Doğru bir adım ama geçici değil, uzun vadeli olmalı. 3 ay, 6 ay değil, sürekli olmalı." şeklinde konuştu.

Yanıkçıoğlu, Çin ve Uzak Doğu'dan gelen mobilyaya karşı olduklarını da söyledi.