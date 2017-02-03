KDV düzenlemesi konut sektörüne nefes aldıracak

Bakanlar Kurulu kararıyla binde 9,48 olarak uygulanan resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfırlanırken, yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak'tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde de metrekare vergi değeri bin lira ila 2 bin lira arasındaki konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin liranın üzerindeki konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

Düzenlemenin sektöre canlılık getireceğini ifade eden gayrimenkul sektörü temsilcileri, özellikle yeni yapılacak konutlarda fiyatın yüzde 10 düşmesini bekliyor.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde damga vergisinin sıfır olarak uygulanacağını, sektör için en önemli maddenin bu olduğunu belirterek, "Yüzde 5 peşinatın konuşulduğu günlerde yüzde 1 olan damga vergisi harcı yüksek bir orandı. Bunun sıfırlanması sektörü çok pozitif etkileyecek." dedi.

"Yeni yapılacak konutlarda yüzde 10 indirim sağlar"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik de başta hükümet olmak üzere Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaklaşımının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Biz bu düzenlemeden gördük ki uzun süredir anlatmak istediklerimizi anlatabilmişiz." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Emlak vergi değeri 500 lira altındakilere yüzde 1'lik vergi ödeniyordu. 500 lira geride kaldı. Emlak vergi değeri bin lira ila 2 bin lira arası olan yerlerde KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi çok çok önemli. Yeni alınacak ruhsatlarda KDV oranları yüzde 18'e çıkacaktı. Şimdi fiyatlar ortalama yüzde 10 olarak daha düşük olacak. Bu karar İstanbul'da Kayabaşı, Beylikdüzü, Ümraniye ve Sultanbeyli gibi hemen hemen her semti ilgilendiriyor. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan itibaren alınacak konutları ilgilendirdiği için mevcut konutlarda değil ama yeni yapılacak konutlarda yüzde 10'luk indirim yapılır. Daha doğrusu satışa çıkacak konutlar yüzde 10 daha aşağı satışa çıkar. 1 milyon lira ve altındaki tüm konutları ilgilendiriyor."