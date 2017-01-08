KDK'ya bir yılda 5 bin 519 başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) geçen yıl kamu personel rejimi ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili 5 bin 519 başvuru yapıldı.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan kurum tarafından, 2013'ün Mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, uzlaşı ve ara buluculukla sorunları çözmeyi amaçlayan kuruma, 2016'da 5 bin 519 başvuru yapıldı. 62 dosyada, ilgili kamu idaresine tavsiyede bulunulurken, 191 dosya için ret, 32 dosya için de kısmen tavsiye kısmen ret kararı verildi. 313 dosya da uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturuldu.

KDK tarafından yapılan incelemelerde 53 başvuru geçersiz sayıldı, bin 975 dosya başvuru yolları tüketilmemesi nedeniyle ilgili idarelere gönderildi. Kurum tarafından bin 710 başvuru da yetki alanına girmediği için incelenemez bulundu. Bin 183 dosyadaki inceleme ise sürüyor.

Kuruma en çok, kamu personel rejimi ve eğitim konularında şikayet başvurusu yapıldı. Bunu gençlik, spor, çalışma ve sosyal güvenlik, ekonomi, maliye ile vergi alanları takip etti. En az şikayet ise gıda, tarım ve hayvancılık konusunda geldi.

Geçen yıl gelen başvurular incelendiğinde en fazla şikayet Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinden yapıldı. Kuruma en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başvurdu. AA