  • 01 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.524
    EURO 4.166
  • BIST 107531.44
    ALTIN 143.809
Buradasınız : » » Kazakistan’ın toplam uluslararası rezervi 92,2 milyar dolar oldu

Kazakistan’ın toplam uluslararası rezervi 92,2 milyar dolar oldu

Kazakistan’ın toplam uluslararası rezervi Haziran 2017 tarihi itibarıyla 92,2 milyar dolara ulaştı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kazakistanın toplam uluslararası rezervi 92,2 milyar dolar oldu

Kazakistan’ın toplam uluslararası rezervi Haziran 2017 tarihi itibarıyla 92,2 milyar dolara ulaştı.

Kazakistan Ulusal Bankasından yapılan açıklamaya göre, 2017 Haziran ayında milli bankanın brüt rezervi 30 milyar dolara ulaşırken, bunun 18,9 milyar dolarını döviz rezervi, 11,2 milyar dolarını da altın varlıkları oluşturdu.

Ülkenin toplam uluslararası rezervi ise Milli Fonun aktifleri (62,2 milyar dolar) dahil olmak üzere 92,2 milyar dolara ulaştı.

Haziran ayında parasal taban yüzde 6,5 daralarak 5 milyar 183 milyon tenge seviyesinde oluşurken, dar parasal taban da yüzde 2,3 daralarak 4 milyar 862 milyon tenge olarak kayda geçti.

Parasal arzı yüzde 1,2 artarak 19 milyar 690 milyon tengeye, dolaşımdaki nakit para da yüzde 5,1 artışla 1 milyar 830 milyon tengeye ulaştı. 

Etiketler: Kazakistan, rezerv, dolar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER