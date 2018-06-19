Kazakistan'da 25. Dünya Madencilik Kongresi başladı

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Astana'da başlayan 25. Dünya Madencilik Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin maden ve metalürji alanında gelişmesinin önemine değinerek, söz konusu sektörün ülke ekonomisinde petrol ve doğalgaz sanayisinden sonra ikinci sırada geldiğini vurguladı.

"Ham madde ülke içinde işlenmelidir"

Kazakistan’ın dünyanın 6. doğal kaynaklar zengini ülkesi olduğuna işaret eden Kasımbek, "Ana stratejik hedefimiz ham maddelerin mümkün olduğunca ülke içinde işlenmesidir. Bu strateji, Sanayi ve İnovasyon Gelişme Devlet Projesi çerçevesinde uygulanıyor. Bu hedef kapsamında, demir ve demir dışı metalürji ekonominin öncelikli sektörleri olarak belirlendi" diye konuştu.

Madencilik ve metalürji sektörünün gelişmesinin uygun yatırım ortamının oluşturulmasına da yardımcı olduğunu belirten Kasımbek, yerel şirketlerle dünyanın lider konumundaki firmaları arasındaki iş birliğinin bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Uluslararası Organizasyon Komitesi Başkanı Marek Tsala’nın yanı sıra, 40 ülkeden bin 200’den fazla konuğun katıldığı etkinlikte, dünyadaki yenilikçi çözümler tanıtılarak madencilik alanındaki uzmanlarla deneyimler paylaşılacak. Kongrede ayrıca, sanayi güvenliğinin artırılması, çevre korunmasıyla ilgili önlemlerin iyileştirilmesi gibi konular ele alınacak.

Kongre çerçevesinde açılan "Madencilik, Cevher ve Mineral Üretimiyle Zenginleştirme Fuarı" da 21 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

