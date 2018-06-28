Kayısının başkentinde bereketli hasat

Türkiye'de bulunan 7 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısında, hasat tüm hızıyla sürüyor.

Çil hastalığı ve doludan kısmen zarar görse de kayısının yüksek kalibre ve kalitede olması üreticiyi sevindirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, ekonomik anlamda Malatya'nın can damarı olan kayısıda hasadın sürdüğünü söyledi.

Macit, "Kayısı ticari anlamda iyi durumda. Bu yıl 400 bin ton yaş, 80 bin ton civarında da kuru kayısı rekoltesi bekliyoruz. Komşu iller ve ilçelerle kuru kayısı rekoltesinin 90 bin tona yaklaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.

"İhracata yetecek kadar kayısımız var"

Macit, kentte bu yıl ihracata yetecek kadar kayısı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Fazla ürün olduğu zaman çiftçi kayısısını ucuza satmak zorunda kalıyor. Düşük olduğunda da ihracatçı pazarını kaybediyor. Uluslararası piyasalar için kayısıda hem fiyatta hem de rekoltede istikrar olması gerekiyor. Bu yıl rekoltemiz gayet iyi. Kalite bakımında da iyi durumdayız. Bazı bölgelerde don ve çil hastalığı nedeniyle kalite kaybı yaşadık. Bu ürünleri üreticilerimiz meyve suyu fabrikalarına gönderiyor. Bunun yanı sıra kayısılarımızın büyük bölümü gayet iyi ve kaliteli. Kayısı rekoltesi ne olursa olsun, kaliteli kayısı her zaman para etti, çiftçimize kazandırdı. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin para kazanacağını düşünüyoruz."

Üretici mutlu

Malatya’nın Yeşilyurt Göktarla Mahallesi'nde kayısı bahçesi olan Adil Orhan, verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce hasada başladıklarını belirten Orhan, "Allah'a şükür kayısımız bu yıl iyi. İşçilerimiz geldi, çalışıyoruz. Dolu nedeniyle bahçemizde kısmi zarar var ama o da Allah'ın takdiri. Hasadı bitirip para kazanmaya çalışacağız. Kayısıda verim de çok güzel. Meyveler ne sık ne de çok seyrek" dedi.

Kaynak: AA