Kayın mantarına ilgi hızla artıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Pekşen, Türkiye'de üretilen mantarın yüzde 10'unu kayın mantarının oluşturduğunu, bunun hızla artacağını söyledi.

Pekşen, Artvin'de kayın (istiridye) mantarı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, katılımcılara bilgi vererek sorularını yanıtladı.

Pekşen, kayın mantarı üretiminin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı projeleri ile desteklendiğini belirtti.

Kayın mantarı üretimi ve talebinin Türkiye'de çok hızla artan bir ivme gösterdiğine işaret eden Pekşen, "Yaptığımız çalışmalarda da görüyoruz ki Türkiye'de üretilen mantarın yüzde 10'unu kayın mantarı oluşturuyor. Bu hızla artacaktır." dedi.

Pekşen, Gürcistan, Kıbrıs, Irak, Rusya gibi ülkelere kayın mantarı ihracatı yapıldığını ancak bunun düşük miktarlarda olduğunu dile getirerek, üretilen mantarın önemli bir kısmının iç piyasada tüketildiğini aktardı.

Türkiye'de kayın mantarının ağırlıklı olarak Denizli, Kayseri, Kastamonu, Antalya, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'de yetiştirildiğini ifade eden Pekşen, üretimin hızla devam etmesi durumunda Artvin'in de üretim merkezleri arasına kısa sürede gireceğini kaydetti.

"Kalori değeri düşük"

Prof. Dr. Pekşen, kayın mantarının protein değerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu bitkisel kaynaklı bir protein. Karbonhidrat miktarı düşük olduğundan kalori değeri de düşük. Bu yüzden obezite sorunu olan insanlar için iyi bir bitkisel protein kaynağı durumunda. Folikasit içermesi ve B kompleks vitaminleri açısından zengin olması, bu mantarı üstün kılan özelliklerden. Bunun dışında istiridye mantarı kolesterolü düşüren lovastatin maddesi taşıyor. Taşıdığı bu madde nedeniyle de kolesterolü olan insanlar için son derece faydalı. Kayın mantarının en belirgin özelliği kolesterolü düşüren lovastatin maddesi taşımasıdır."

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur ise üreticilere ve çiftçilere yönelik bu eğitimlerin DOKA tarafından desteklendiğini belirtti.

Artvin'de 63 bin 100 hektar alanda tarım yapıldığını dile getiren Okur, "Tarım alanlarının bu derece kıt olduğu ilimizde mantar yetiştirmek bizim için kaçınılmaz duruma geldi. O nedenle kayın mantarı yetiştiriciliğini geliştirmek ve üreticileri bilgilendirmek istedik." diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, müdürlük teknik personeli, muhtar, çiftçiler ve kayın mantarı yetiştirmek isteyen kişiler katıldı.