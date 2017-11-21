Katılım bankalarının 9 aylık net karı yüzde 31 arttı

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın eylül sonu itibarıyla 148 milyar 214 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 12'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının 9 aylık net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 1 milyar 164 milyon liraya ulaştı. Sektörün net karı, geçen yılın ocak-eylül döneminde ise 889 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Eylül sonu itibarıyla katılım bankalarının öz kaynakları 2016 sonuna göre yüzde 15 artarak 13 milyar 174 milyon liraya yükseldi.

Katılımda şube sayısı bini geçti

Katılım bankaları içinde 9 ayda en fazla net karı 554 milyon 673 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü 278 milyon 964 bin TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 141 milyon 117 bin TL ile Albaraka Türk, 98 milyon 592 bin TL ile Ziraat Katılım ve 90 milyon 974 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.

Kuveyt Türk, eylül sonu itibarıyla 54 milyar 570 milyon liralık aktif büyüklüğü ile sektörün lideri konumunda da bulundu. 37 milyar 268 milyon liralık aktif toplamla Türkiye Finans Katılım Bankası ikinci, 33 milyar 827 milyon lira ile Albaraka Türk üçüncü sırada yer aldı. Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü ise sırasıyla 12 milyar 44 milyon lira ve 10 milyar 507 milyon lira oldu.

Aktif büyüklük baz alındığında, katılım bankalarının payının toplam bankacılık sektörünün yüzde 5'ine yaklaştığı görülüyor.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre de ekim sonu itibariyle sektörde bin 2 şubede 14 bin 917 kişi istihdam ediliyor.

"Dördüncü çeyrekte rakamlar daha da iyi olacak"

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz yaptığı değerlendirmede, sektörün 9 aylık sonuçlarının memnun edici olduğunu söyledi.

Akyüz, yıl sonunda rakamların daha da yüksek olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yılın sonunda katılım bankacılığında fon artışı yüzde 30'ları bulabilir, net kar asgari 1,5 milyar dolar olur. Bu yılı iyi bir sonuçla kapatacağımızı düşünüyorum. Dördüncü çeyrekte rakamlar çok daha iyi olacak. Sektör büyümesi de iyi gidiyor, hızlı bir şubeleşme var. Sektöre giren kamu bankaları daha şubeleşme aşamasındalar ama şu aşamada performansları da tatmin edici. Şube artışı ile bankacılık sektöründe payımızın artacağını tahmin ediyoruz."

"Sektöre 2018'de yeni oyuncular gelebilir"

Osman Akyüz, sektörde katılım bankası kurma taleplerinin olduğunu ifade ederek, sektöre 2018'de yeni oyuncuların gelebileceğini bildirdi.

Emlak Bankası'nın gelecek dönemde bankacılık ruhsatı alacağını belirten Akyüz, "Emlak Bankası katılım bankası olursa üyemiz olacak. PTT'nin katılım bankası kurma düşüncesi var. TMSF'nin elindeki bankaları alanlar, belki katılım bankası kurabilirler. Sektörün fonksiyonel olduğunu, daha iyi hizmetler üreteceğini düşünüyorum. Biz de TKBB olarak kamunun desteğiyle sektörün hizmet alanını her açıdan geliştirmeye gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

