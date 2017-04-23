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Buradasınız : » » Katılım bankacılığı emin adımlarla büyüyor

Katılım bankacılığı emin adımlarla büyüyor

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş, katılım bankacılığının büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye'de faizsiz bankacılığın pazar büyüklüğü 165 milyar lirayı aştı." dedi.

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Katılım bankacılığı emin adımlarla büyüyor

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş yaptığı açıklamada, katılım bankacılığının Türkiye’de kamu yatırımları ile yeni bir boyut kazandığını kaydetti.

Katılım bankacılığının büyümesini sürdürdüğünü belirten Göktaş, "Türkiye'de faizsiz bankacılığın pazar büyüklüğü 165 milyar lirayı aştı. Dünyada 2 trilyon dolarlık bir büyüklük var. 2023 yılında faizsiz bankacılığın ülkemizde aldığı payı yüzde 15 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Göktaş, "Hem ticari firmalardan hem de şahıslardan bize yönelik çok fazla talep olduğunu görüyoruz. Kaynakları hangi ilde topluyorsak yine o ilde değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler: katılım bankacılığı
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