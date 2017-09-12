Katar'dan Adana'ya doğrudan sefer

Katar Hava Yolları, Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'na doğrudan seferlerin 6 Kasım'da başlayacağını bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, Adana'ya haftada 3 sefer düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye yapılacak seferlerde İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara'daki Esenboğa havalimanlarından sonra Adana'nın dördüncü durak olacağı kaydedildi.

Katar Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir'in "Adana, tarım ve sanayi bakımından güçlü bir bölge. Haftada düzenlenecek 3 sefer, Katar ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri de güçlendirecek." şeklindeki ifadeleri de açıklamada yer aldı.