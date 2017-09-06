Katar'a ihracat artışı devam ediyor

Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat, bazı Körfez ülkelerinin ambargo kararı sonrası son 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artarak 165 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye, ağustos ayında Katar'a geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75 artışla 65 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Ambargonun başladığı 2017 Haziran ayından itibaren ağustos ayına kadar olan 3 aylık dönemdeki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artışla 165 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayı ihracatından en büyük payı 8,6 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü aldı. Sektör içinde de yumurta 7 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alan ürün oldu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, Katar'a son 3 ayda yapılan ihracat içinde gıda ürünlerinin ağırlığa sahip olduğunu, yumurtanın da başı çektiğini bildirdi.

Türk ürünlerinin Katar'daki neredeyse tüm marketlerin raflarına girdiğini, bunun kalıcı olacağını düşündüklerini dile getiren Kızıltan, fuarlar vasıtasıyla yeni ticari bağlantılar kurmak üzerine özel çalışma yürüttüklerini ifade etti.

İhracatta kalite ve fiyat dengesinin öneminin büyük olduğunu belirten Kızıltan, "Türk ürünleri son derece kaliteli. Ambargo geçse, kriz aşılsa bile bizim ürünlerimiz orada kalıcı olacaktır." diye konuştu.

Seferler düzenli olacak

Katar'a ihracatın artmasında bu ülkeye doğrudan gemi seferlerinin düzenlenmesi etkili oldu.

İzmir'in Aliağa limanlarından Katar'a iki sefer düzenleyen QT Lojistik Genel Müdürü İpek Demirci, son dönemde çok sayıda firmanın Katar pazarına mal göndermek için talepte bulunduğuna işaret etti.

İzmir Aliağa ile Doha Hamad Limanı arasındaki gemi seferlerini sürekli ve düzenli hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Demirci, "Önceki yıllarda Katar'a yapılan ihracatta daha çok inşaat ve mobilya sektörleri öne çıkarken ambargo sonrası ihraç ettiğimiz ürün çeşidinde de artış oldu. Bunun sonucunda doğal olarak değer bazında yükselişler yaşandı." dedi.

İş adamları Katar'a gidiyor

Öte yandan iki ülke arasındaki ticaretin kalıcı hale getirilmesi için İzmir'de düzenlenen Türkiye Katar İş Forumu'nun ardından Katar'da düzenlenen Gıda ve Tüketici Fuarı için Milli Katılım Organizasyonu düzenlendi.

Ege İhracatçı Birliklerinin 26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında organize ettiği katılım kapsamında ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi planlanıyor.