Katar ordusunun gücü Türkiye'den

Türkiye'nin önde gelen zırhlı araç üreticilerinden BMC, Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2018) yeni ihracat sözleşmesine imza attı.

İmzalanan sözleşme kapsamında Katar ordusunun ihtiyaçları için 50 Kirpi, 35 Amazon aracı üretilecek.

Savunma sanayinde Türkiye-Katar omuz omuza

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, BMC'nin, Katar ve Türkiye gibi iki kardeş ülkenin savunma sanayisinde sırt sırta verdiği ortak bir şirket olduğunu söyledi.

Katarlı ortakları Barzan Holding ile 4 yıldır birlikte çalıştıklarını anlatan Sancak, ürünleri birlikte geliştirerek ürettiklerini de sözlerine ekledi.

"Yetişemiyoruz, çok talep var"

Sancak, Katar ordusunun artan ihtiyaçları için sözleşme kapsamında 50 Kirpi, 35 Amazon araç teslim edeceklerine açıkladı.

"Türkiye için ihracat önemli. Araçlarımızı daha önce de Türkmenistan ve Tunus ordusuna satmıştık. Çeşitli dünya ordularından çok talep var ama artan ihtiyaçlarından dolayı 2018'in bütün üretimini Türk Silahlı Kuvvetleri kapatmış durumda. Hatta yetiştiremiyoruz, çok talep var. 2019'da planladığımız şey, neredeyse üretimin yüzde 40'ını ihraç etmek."

"Kamyon pazarını geri alacağız"

Sancak, ürün çeşitliliğini artırdıklarının altını çizerek, fuar kapsamında 5 ürün sergilediklerini anlattı.

Üretimini planladıkları bir dizi ürün bulunduğuna değinen Sancak, şöyle devam etti:

"Sivil otomotiv sektöründe de ciddi atılımlarımız var. Şehir içi otobüste geçmişte BMC liderdi ancak girdiği trajik durumdan dolayı sıfırlanmıştı. 2018 itibarıyla sivil otobüste yine lider olduk. Sırada kamyonlar geliyor. Efsane 'Fatih'lerimizi, 'Yavuz'larımızı inşallah eylülden itibaren yollarda göreceksiniz. Yeni versiyonları ve teknolojileriyle donatılmış şekilde rakip şirketlere kaptırdığımız kamyon pazarını geri alacağız. Otobüste de büyük sürprizlerimiz var. En son Belçika'da yapılan Uluslararası Otobüs Fuarı'nda dünyanın en iyi dizayn ödülünü BMC aldı. Önümüzdeki aylarda o otobüs de piyasaya çıkacak."

"Büyük müjdeyi vereceğiz"

Ethem Sancak, motor geliştirme çalışmalarıyla ilgili bilgiler de verdi.

"Türkiye, 3 yıl içinde 5 bin beygire kadar motorunu yüzde 100 yapacak. Bunun için yola çıkıldı, güçler birleştirildi. İnşallah 3 yıl sonra size bu büyük müjdeyi vereceğiz. Çünkü biz eğer zırhta ve motorda milli ve yerli markalarımızı üretebilirsek, işte o zaman tam dik duracağız ve kimse bizi eğemeyecek. Milli bağımsızlık bugün bu iki şeyin ucunda görünüyor."

Kaynak: AA