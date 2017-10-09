  • 09 EKIM 2017, PAZARTESI

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Katar ambargoya rağmen ilk gıda ihracatını gerçekleştirdi

Katar Yatırım Ofisi'ne bağlı Gıda Hassad Şirketi, bazı Arap ülkelerinin uyguladığı ambargoya rağmen ilk gıda ihracatını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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Katar ambargoya rağmen ilk gıda ihracatını gerçekleştirdi

Katar Yatırım Ofisi'ne bağlı Gıda Hassad Şirketi, bazı Arap ülkelerinin uyguladığı ambargoya rağmen ilk gıda ihracatını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Gıda Hassad Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed bin Bedir es-Saade, düzenlediği basın toplantısında, "Şirketimiz gıda sektöründeki ilk ihracatını gerçekleştirdi." dedi.

Söz konusu ihracatın "Katar ekonomisinin gücü ve istikrarını" ortaya koyduğunu belirten Saade, yüksek kalitedeki hurmalardan oluşan bir sevkiyatın Hindistan'a ulaştığını aktardı.

Katar içinde ve dışında gıda ile tarım alanlarında yatırımları bulunan Gıda Hassad Şirketi'nin Pakistan, Umman ve Avusturalya'da da yatırımları olduğu biliniyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfez'de kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Etiketler: katar, ihracat, katar yatırım ofisi
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