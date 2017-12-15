Kasım ayında bütçe 8,5 milyar lira fazla verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım 2017 ve ocak-kasım dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kasım ayında bütçe fazlasının 8,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 13,6 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, geçen yılın aynı ayında bütçe fazlasının 10 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 13,9 milyar lira olduğunu hatırlattı.

Ağbal, yılın 11 ayında ise bütçe açığının 26,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın 28,8 milyar lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bu dönemde bütçe giderlerinin yüzde 17,7 artarak 601,1 milyar lira, faiz dışı giderlerin de yüzde 18,1 yükselişle 545,8 milyar lira olduğuna dikkati çeken Ağbal, şunları kaydetti:

"Bütçe gelirleri ise yüzde 13 artarak 574,6 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 16,7 artışla 489,3 milyar lira olmuştur. Daha önce de ifade ettiğimiz şekilde, yılın ikinci yarısından itibaren ekonomideki canlanma vergi gelirlerinde görece olarak yukarı yönlü bir gelişmeyi desteklerken bütçe giderlerindeki artış oranı görece olarak aşağı yönlü bir görünüme sahiptir. OVP hedeflerine ulaşılması noktasında gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz."

AA