Kartla havayolu ödemeleri "uçtu"

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında kartlı ödemede sektörel bazda en yüksek artış yüzde 27 ile havayollarında gerçekleşti. Buna göre alınan uçak biletlerinin 6 milyar 826 milyon liralık kısmı kartlarla ödendi.

BKM, 2017 yılının ilk altı aylık verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de haziran ayı itibarıyla toplam 184,6 milyon kart kullanılıyor. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6'lık artış gösterdi.

184,6 milyonluk kartın 60,4 milyonunu kredi, 124,2 milyonunu da banka kartları oluşturuyor. İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla banka kartı sayısı yüzde 8, kredi kartı sayısı ise yüzde 2 yükseliş kaydetti.

Banka ve kredi kartlarıyla 2017 yılının ilk altı ayında toplam 317 milyar liralık ödeme yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 285 milyar lira ile karşılaştırıldığında, ödemelerde yüzde 11 büyüme yaşandı.

317 milyar liralık ödemenin 32 milyar lirası banka kartı, 285 milyar lirası da kredi kartıyla yapıldı. Böylece banka kartıyla ilk 6 ayda yapılan ödeme, geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde yüzde 37, kredi kartıyla ödeme ise yüzde 9 yükseldi.

Kamu/vergi ödemeleri için yapılan kartlı ödeme tutarı 10 milyar 246 milyon lira

BKM'nin kartlı ödeme verilerine sektörel bazda bakıldığında ise ilk 6 ayda en yüksek artış geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 ile havayollarında gerçekleşti. Buna göre havayolları için yapılan kartlı ödeme tutarı haziran itibariyle 6 milyar 826 milyon liraya ulaştı.

Bu anlamda kamu/vergi ödemelerinde yüzde 21'lik artış kaydedilirken, yapılan ödeme tutarı da 10 milyar 246 milyon lira olarak gerçekleşti.

Bu dönemde araba kiralama ödemeleri yüzde 21, yemek ödemeleri yüzde 21, benzin ve yakıt istasyonları ödemeleri de yüzde 20 artış kaydetti. Bu sektörlerde yapılan kartlı ödeme tutarları ise sırasıyla 863 milyon lira, 13 milyar 81 milyon lira ve 27 milyar 967 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

"Mikro ödemelerde banka kartı kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz"

BKM Genel Müdürü Soner Canko, kart kullanmanın sağladığı avantajların yanında banka hesabı sahibi nüfustaki artışın, artan finansal okuryazarlık ve internet bankacılığı kullanımı gibi trendlerin de desteğiyle ödemelerde kart kullanımının arttığını bildirdi.

Türkiye'nin nakitsiz ödemeler toplumu hedefine emin adımlarla ilerlediğini aktaran Canko, havayolları, kamu/vergi ödemeleri ve araba kiralama gibi sektörlerin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla kartlı ödeme miktarları açısından ciddi artış yakaladığını, bu eğilimin sürmesini beklediklerini dile getirdi.

Canko, kredi kartı ve banka kartı sayıları artarken kartlı ödemelerde yüzde 11 büyüme gerçekleştiğine işaret ederek, "Dijitalleşen dünya ile beraber internetten kartlı ödemeler, sektöre göre daha hızlı büyümesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Kartlı ödeme sektörünün büyümesiyle beraber nakit kullanımının hala yoğun olduğu mikro ödemelerde, banka kartı kullanımının yaygınlaştığını gördüklerini vurgulayan Canko şunları kaydetti:

"Banka kartı kullanımının yaygınlaşması nakitsiz hayat yolunda önemli bir gelişme olurken, bu yolda bir diğer önemli ödeme yöntemi olarak temassız teknoloji ön plana çıkıyor. Hem kart hem de kart kabul noktasında büyük ivme yakalayan temassız dönüşümle vakit kazanmaya devam ediyoruz. Bu veriler nakitsiz ödemelere giden yolda hızlanan değişimi ortaya koyuyor. Kayıt dışı ile mücadele ve nakitsiz ödemeler toplumuna giden yolda kart kullanımının yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve verileri olumlu buluyoruz."