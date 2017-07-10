Kartla harcamada rekor kırıldı

Türkiye’de kredi kartlarıyla yapılan harcamalar rekor seviyelere ulaşırken, yaklaşık 60 milyon kredi kartı kullanıcısı tarafından 615 milyarlık ödeme gerçekleştirildi.

Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) ‘nden derlenen verilere göre, günümüzde aktif olarak kullanılan 124 milyon banka kartı, 60 milyon da kredi kartı bulunuyor.2012 yılında 2,9 milyar adet kartlı alışveriş ile 346 milyon liralık ödeme yapılırken bu rakam son bir yılda 4,4 milyar işlemle 615 milyarlık ödemeye ulaştı.

Teknoloji, kullanımları etkiledi

Teknolojik gelişmelerle beraber kart kullanıcılarının ödeme deneyimleri de günden güne farklılık gösteriyor. Kart kullanıcıları daha hızlı işlem yapmak amacıyla temassız kartlara büyük ilgi gösterdi. Son bir yıl içerisinde 60 milyon işlemde 1,3 milyar temassız kartla ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Kredi kartları çoğunlukla özel günlerde işlem rekoru kırıyor. 2017 yılında Anneler Gününde işlem rekoru kırılırken, Ramazan ve Kurban Bayramı arifeleri en çok işlem yapılan günler arasında yer aldı.