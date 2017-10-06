Kars kaşarının yeni rakibi tulum peyniri oldu

Özellikle kış mevsiminde çok tüketildiği için Kars merkez ve köylerinde bahar aylarında keçi ve koyun derisine yaş olarak basılan tulum peyniri, sonbaharın gelmesiyle birlikte tezgahlardaki yerini aldı.

Kars ve Sarıkamış'ın 2 bin 500 rakımlı yaylalarında birçok çiçek ve otla beslenen ineklerin sütleriyle organik olarak hazırlanan peynirler son yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra batıdaki illerden de yoğun ilgi görüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, yaptığı açıklamada, insanların kış boyunca ağız tadıyla tükettiği tulum peynirinin neredeyse kaşar peynirine rakip olduğunu belirtti.

Yoğun talebin tulum peynirinin fiyatının artmasına neden olduğunu ifade eden Gök, "Geçen yıl 12-15 liradan satılan tulum peynirinin fiyatı, talep fazla olduğu için bu yıl 15-20 liraya kadar yükseldi." dedi.

Kaşar peyniri fiyatlarının da yükseldiğini belirten Gök, eski kaşarın kilosunun 25 liradan satıldığını bildirdi.

Gök, "Köylerde büyük emek verilerek hazırlanan tulum peyniri, köylü vatandaşlarımıza kış mevsimi öncesinde iyi bir kazanç kaynağı oluyor. İnşallah bol bereketli, kazançlı bir sezon olur." diye konuştu.

Süt mamulleri satan Hasan Aslan da tulum peynirine aşırı talep olduğunu, ihtiyacı karşılamak için bahar aylarında köylere sipariş verdiklerini belirtti. Aslan, "Şu anda kalitesine göre tulum peynirini kilogramı 20 liraya kadar satıyoruz. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir'deki gurbetçilerimizin yoğun siparişleri var, biz de kargo ve otobüslerle gönderiyoruz." diye konuştu.