Karekodlu çek 1 milyonu aştı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, karekodlu çekin piyasada yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirterek, "Karekodlu çek kullanılmaya başlanılmasından bu yana bu çeki kullanan hesap sahibi sayısı 100 bine yaklaştı. Şu an çek hesabı sahiplerinin elinde 1 milyon 214 bin 836 adet karekodlu çek yaprağı bulunuyor." dedi.

Çeke olan güvenin azalmasının ardından harekete geçen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Karekodlu Çek Uygulamasını zorunlu hale getirdi.

Bakan Tüfenkci, söz konusu uygulamanın vatandaşların mağdur olmaması ve Türkiye'de ticaretin daha güvenilir bir ortamda yapılması adına hayata geçirildiğini ifade etti.

Uygulamanın 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale geldiğini hatırlatan Tüfenkci, bankaların bu tarihten sonra tüm müşterilerine çeklerini karekodlu şekilde verdiklerini belirtti.

Bankaya çek başvurusunda bulunanların öncelikle karekodlu çek okutma ve bilgi paylaşım sistemine kaydedilerek çek numaralarının sisteme tanımlandığına işaret eden Tüfenkci, bu sayede bu çeklere ve keşidecilerine ilişkin bilgilerin yer aldığı Karekodlu Çek Raporlarının düzenlenebilir hale geldiğini kaydetti.

Tüfenkci, yeni uygulanan sistemin piyasada yaygın şekilde kullanılmaya başladığını vurgulayarak, "Uygulama hayata geçirildikten bu yana, karakodlu çek kullanan hesap sahibi sayısı 100 bine yaklaştı. Şu an çek hesabı sahiplerinin elinde de 1 milyon 214 bin 836 adet karekodlu çek bulunuyor. Bu uygulama ile çeke itibarını yeniden kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu uygulamayla çeklerin karşılıksız çıkma riskinin önemli oranda azaltılabileceğine dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Karekodlu Çek Sistemi sayesinde alınan bir çekin bankanın kayıtlarında mevcut olup olmadığı, keşidecinin son 5 yılda düzenlediği çeklerin ödenip ödenmediği, ilk çekini ve son çekini ne zaman düzenlediği, düzenlediği çeklerin ortalama tutarı gibi pek çok veriye ulaşılabiliyor.

Karekodlu Çek Raporunda yer alan bilgiler kontrol edilerek karşılıksız çek riskini önemli ölçüde azaltmak mümkün. Bankalarca 2017'den önce çek hesabı sahiplerine verilen karekodsuz çek yaprakları halen piyasada dolaşıyor. Alacaklıların, ellerindeki çeklerin karşılıksız çıkmalarını engellemeleri için borçlularından karekodlu çek talep etmeleri büyük önem taşıyor. Borçlunun çek raporu alınarak düşük bir maliyetle büyük bir zarardan kurtulmak mümkün."

Karekod uygulaması nasıl kullanılıyor?

Karekod hizmetinden faydalanabilmek için öncelikle, Kredi Kayıt Bürosu AŞ tarafından oluşturulan Findeks'e ücretsiz üye olarak "Findeks Mobil Uygulaması"nı akıllı telefonlara yüklemek gerekiyor.

Findeks'e üyelik süreci banka şubeleri, "Findeks.com" internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor.