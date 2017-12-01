  • 01 ARALIK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.918
    EURO 4.663
  • BIST 103558.98
    ALTIN 161.075
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » KARDEMİR'den 11 aylık dönemde rekor üretim

KARDEMİR'den 11 aylık dönemde rekor üretim

KARDEMİR, bu yılın 11 aylık döneminde tüm üretim kalemlerinde rekor üretim seviyelerinin yakalandığını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
KARDEMİRden 11 aylık dönemde rekor üretim

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), bu yılın Ocak-Kasım döneminde tüm üretim kalemlerinde rekor üretim seviyelerinin yakalandığını açıkladı.

Geçen yıl 2 milyon 173 bin ton sıvı çelik üretimi ile kapatılan fabrikada, bu yılın 11 ayında bu rakamı aşarak 2 milyon 188 bin ton sıvı çelik üretimi yapıldı.

Yıl sonu itibariyle sıvı çelik üretiminin, 2 milyon 400 bin ton seviyesine ulaşması beklendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karlılığımızı arttırmak için katma değerli ürünlerin üretim ve satışını önemli oranda arttırıyoruz. Katma değerli Ray-Profil üretimi, geçtiğimiz yıl 360 bin ton iken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde bu üretim rakamının üzerine çıkılmış ve 367 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizdeki ray-profil üretiminin 400 bin tona ulaşması beklenmektedir. Katma değerli çubuk kangal üretimi, geçtiğimiz yıl 55 bin ton iken, bu yılın 11 aylık döneminde 242 bin tona ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle bu haddehanemizin 274 bin tonluk çubuk kangal üretimine ulaşılması beklenmektedir."

Açıklamada ayrıca "Artan üretimler, şirketimizin satış rakamlarında da kendisini göstermiş, 2016 yılında 2 milyon 64 bin ton olan esas ürün satışı, bu yılın 11 aylık döneminde 2 milyon 127 bin tona ulaşmıştır. Yıl sonunda esas ürün satışlarımızın 2 milyon 320 bin tonla rekor seviyeye ulaşması beklenmektedir. Yılın kapatılmasına 1 ay kala ulaşılmış olan rekor üretimler nedeniyle tüm çalışanlarımızı ayrı ayrı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Elde edilen sonuçların tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, Kardemir
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER