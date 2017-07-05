KARDEMİR'de hedef ilk 20

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2019 yılında ulaşacağı 3,5 milyon ton üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük ilk 20 sanayi kuruluşu içinde olmayı hedeflediğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in artan üretim hacmi, 2017 ve 2018 yılında yaratacağı değerle, ISO 500 en büyük sanayi kuruluşu değerlendirmesinde 34. sıradan 20. sıralara yükselmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ocak-Haziran 2017 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre sıvı ham demir üretiminin yüzde 20, sıvı çelik üretiminin yüzde 18,7, net hadde mamulü üretiminin ise yüzde 45,3 oranında artırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu dönemde (Ocak-Haziran 2017) KARDEMİR’in sıvı ham demir üretimi 924 bin tondan 1 milyon 109 bin tona ulaşırken, sıvı çelik üretimi ise 1 milyon 29 bin tondan 1 milyon 222 bin tona çıkmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde nihai ürünlerde de önemli oranlarda artış kaydedilmiştir. Ray–profil ve kontinü haddehanede rekor üretimlere ulaşılmıştır. Ray–profil haddehanesinde ray, profil, köşebent, ve maden direği toplam üretimleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 172 bin tondan 215 bin tona ulaşmıştır. Net hadde mamulü toplam üretimleri ise yüzde 45,3 artarak 450 bin tondan 654 bin tona yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl deneme üretimlerine başlanılan çubuk kangal haddehanesinde ise bu yılın ilk 6 aylık döneminde 103 bin ton üretim gerçekleştirilmiştir."