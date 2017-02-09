Karayolu taşıtları için LNG satışı yapılabilecek

Doğalgaz piyasasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) istasyonlu toptan satış lisansı sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere kuracakları tesislerde LNG satışı yapabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), konuya ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, LNG istasyonlu toptan satış lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere de satış yapabilecek. Söz konusu lisans sahipleri sadece lisanslarına konu tesiste LNG satışı yapabilecek.

Yurt genelinde doğalgaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halindeyse ayrı lisans alması zorunlu olacak.

Lisans sahibi, faaliyette bulunacak LNG istasyon tesisinin öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol işletme hakkına ilişkin kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ'ın Çorlu, Marmara Ereğlisi, Silivri ve merkez ilçelerindeki bazı petrol işletme ruhsatlarının yüzde 41,5'i Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation'a, yüzde 18,5'i Pinnacle Turkey Inc'ye ve yüzde 40'ı Corporate Resources B.V. Şti'ye 5 yıl süreyle verildi.