Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM otoyolunun Gebze kavşağı-Şekerpınar kavşağı arasında 0-11. kilometrelerde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul istikametinin bu kesiminde otoyol trafiğe kapatılacak ve ulaşım Gebze kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştirilecek.

Anadolu otoyolunun Abant kavşağı-Bolu batı kavşağı kesimi 1-3. kilometrelerinde derz onarımı nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak.

Ulukışla-Pozantı yolunun muhtelif kesimlerinde köprü, yaya ve oto korkuluklarının yenilenmesi ve bitümlü sıcak karışım üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak ve ulaşım Aksaray-Adana yönünde Ereğli sapağından, Adana-Aksaray yönünde ise Pozantı gişelerinden otoyola yönlendirilecek.