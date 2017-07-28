Karadenizli balıkçılar yaz aylarında 'salyangoz' avlıyor

Uzak Doğu ülkeleri tarafından talep gören deniz salyangozu, Batı Karadenizli balıkçıların gelir kaynağı haline geldi.

Sabahın erken saatlerinde denize açılan ve akşam üstü Akçakoca Limanı'na dönen balıkçılar, avladıkları salyangozları limanda satıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş yaptığı açıklamada, deniz salyangozunun Akçakoca bölgesinde dalma usulüyle avlanıldığını ve ciddi miktarda avlanma olduğunu söyledi.

Özellikle yaz aylarında salyangozun avlanıldığını belirten Karakaş, "Yaz aylarında balığın olmadığı zamanlarda salyangoz avlanılıyor. Bu ise yaz aylarında Akçakoca balıkçısı için ekonomik katkı sağlıyor. Yaklaşık 23 tekne bu işten ekmek yiyor. Yaz aylarında bu işi devam ettiriyorlar." dedi.

Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor

Akçakoca'dan çıkartılan salyangozun Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini aktaran Karakaş, şunları kaydetti:

"Akçakoca'ya dışarıdan fabrika araçları geliyor. Bizden yani kooperatifimizden bunları alıyor ve işliyorlar, yurt dışına ihracatını yapıyorlar. İşleyiş bir şekilde devam ediyor. Japonya, Kore, Çin gibi ülkelere sürekli satışı yapılıyor. Balıkçılar salyangozdan iyi para kazanıyor. Deniz salyangozu çalışan kişiyi geçindiriyor ama denizcinin para kazanması hava şartlarıyla da alakalı. Son zamanlarda kazançları gayet iyi gidiyor. Emek verenleri geçindirecek, para kazandıracak şekilde üretim sağlanıyor. Şu anda tam avlanma zamanı. Deniz salyangozunda şu an en hızlı dönem fakat bir süre sonra bu da sona eriyor çünkü havyarını döktü, açığa doğru gitmeye başladı. Hayvan randımanını kaybetmeye başladı. Bu yüzden gittikçe artık eylül ayına kadar avlanması zayıflayacaktır fakat eylülden sonra tekrar başlayacaktır ve kışa kadar devam edecektir."

Bu avcılığı yapanların sayısının gün geçtikçe arttığını vurgulayan Karakaş, "Salyangoz, balıkçının bir parçası oldu. Artık denizdeki balık azalmasından dolayı deniz salyangozu balıkçılarımızın geçim kaynağı haline geldi. Eskiden balıkçılığın yanında salyangoz bir alternatifti. Şimdi balıkçılık salyangozun yanında bir alternatif olmaya başladı." diye konuştu.