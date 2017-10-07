  • 07 EKIM 2017, CUMARTESI

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Karadenizli balıkçılar palamudun yolunu gözlüyor

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan, "Ekim ve kasım ayında, bölgemizde palamut avının bollaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

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Karadenizli balıkçılar palamudun yolunu gözlüyor

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, ekim ve kasım aylarında Doğu Karadeniz Bölgesinde palamut avının bollaşacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Arslan yaptığı açıklamada, Karadeniz'in batısında yaklaşık bir haftadır bol miktarda palamut avlandığını belirtti.

Palamudun sürekli hareket halinde olduğunu vurgulayan Arslan, "Bu balık türü bugünlerde doğuya hareket ediyor. Büyük tekneler palamudun peşinde avlanarak bölgemize doğru geliyor. Balıkçılar olarak palamudun yolunu gözlüyoruz, denizdeki tek umudumuz palamut." dedi.

Arslan, hava şartları iyi gittiği sürece bol miktarda avcılık yapılacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ekim ve kasım ayında, bölgemizde palamut avının bollaşacağını tahmin ediyoruz. Geçen ay, istediğimiz miktarda avcılık yapılamadı. Bugünlerde balık bollaştı ve inşallah hep böyle olur. Balık, daha doğuya Hopa'ya kadar gidecek. Vatandaşlarımız eylülde tüketemediği palamudu, bu aydan itibaren istediği kadar tüketebilecek."

Hamsi, istavrit ve çinekop için ise olumlu bir tablo görünmediğine dikkati çeken Arslan, "Hamsinin şu an varlığıyla yokluğu belli değil. İstenilen miktarın çok çok altında. İstavrit ve çinekop ise 'yok' denecek kadar az çıkıyor." diye konuştu.

Etiketler: palamut avı, karadeniz, balık avı
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