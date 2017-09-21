  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Karadenizli balıkçılar Marmara'da 'istavrit' peşinde

Karadenizli balıkçılar Marmara'da 'istavrit' peşinde

"Vira bismillah" diyerek bu ayın başında sezonu açan Karadenizli balıkçılar, Tekirdağ'dan istavrit avına çıkıyor.

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Karadenizli balıkçılar Marmarada istavrit peşinde

Samsun, Ordu, Bartın, Giresun gibi Karadeniz illerinden gelen balıkçılar, rızıklarını Tekirdağ'da arıyor.

Marmara Denizi'nde istavritin bol olması nedeniyle gırgır tekneleriyle Karadeniz illerinden Tekirdağ limanlarına gelen balıkçılar, akının yoğun olduğu bölgelerde avlanmaya çalışıyor.

"Bu sezon istavrit denizde bol"

Tekirdağ Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz ve İstanbul'dan gelen balıkçıların Marmara Denizi'nde istavrit peşinde olduklarını söyledi.

Marmara Denizi'nde bu yıl istavritin bol olması nedeniyle balıkçıların Tekirdağ limanı çevrelerinde avlanmayı tercih ettiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon istavrit denizde bol. Şimdilik istavrit ve uskumru ile sezon devam edecek gibi. İlerleyen zamanlarda havanın da soğumasıyla balığın daha da artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yapan gemi kaptanı Aziz Kamburoğlu da sezona istavritle başladıklarını ve istavrit bolluğunun devam edeceğini aktardı.

"İstavrit bitene kadar buradayız"

Ordu'dan gelen balıkçı Cemil Önder ise Marmara'da istavrit bu yıl bol olduğu için Tekirdağ civarında avcılık yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sezonumuz şu anda iyi devam ediyor. Marmara'da istavrit ve uskumru avına devam ediyoruz. Karadeniz'de bu kadar bolluk yok şu anda. Marmara'nın her tarafında istavrit bol olduğu için ağlarımızı Marmara'ya atıyoruz. Akşam saat 7 gibi denize açılıyoruz. Sabah saatlerine doğru limana dönüp balıklarımızı çıkarıyoruz. İstavrit bitene kadar buradayız. Sonra tekrar Karadeniz'e döneğiz."

Etiketler: karadeniz, balık avı, istavrit, marmara denizi, Tekirdağ
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