Karadeniz'in ihracat lideri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2016'da Karadeniz Bölgesi'nden yapılan toplam ihracat, bir önceki yıla kıyasla değer bazında yüzde 10 azalarak, 3 milyon 391 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde ihracatta en fazla payı 1 milyon 369 bin dolarla Trabzon aldı. Kentin ihracatı 2015 ile karşılaştırıldığında değer bazında yüzde 11,4 geriledi. Trabzon'un bölge ihracatı içindeki payı ise yüzde 40 olarak hesaplandı.

Öte yandan önceki yıla oranla ihracatı yüzde 10 azalan Samsun, geçen yıl 358 bin dolarlık ihracatıyla ikinci sırayı aldı. Aynı dönemde yüzde 14,2 artışla ve 245 bin dolarlık ihracatıyla Karabük üçüncü sırada yer aldı.

"İhracatta Trabzon lider konumda"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 40'ını tek başına Trabzon'un sırtladığını söyledi.

Gürdoğan, "Karadeniz Bölgesi'nden 2016 yılında 3 milyon 391 bin 929 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiş olup, bu ihracatın da yüzde 40'ına tekabül eden 1 milyon 369 bin 184 dolarlık kısmı Trabzon tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rakamla da 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden en fazla ihracat yapan Trabzon olmuştur." diye konuştu.

Gürdoğan, Trabzon'un her yıl geleneksel olarak ihracatta liderliği sırtladığını belirterek, "2016 yılında Türkiye geneli en fazla ihracat yapan il sıralamasında da Trabzon 14'üncü olmuştur. İhracat kültürü ve performansı açısından önemli potansiyeller ihtiva eden Trabzon'un, bundan sonraki yıllarda da ihracatını artırarak, daha üst noktalara ulaşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracatçıların da birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getiren Gürdoğan, şöyle devam etti:

"İhracatçının karşılaştığı sorunların çözümü ile altyapıdan kaynaklı eksikliklerin giderilmesiyle Trabzon ve hinterlandı illerin ihracatı çok daha üst noktalara ulaşacaktır. Çünkü bulunduğumuz bölgeye yakınlık avantajı ile hitap eden pazarlar ve ülkeler çok önemli potansiyeller ihtiva ediyor ancak altyapı eksikliklerimiz, finansman sıkıntıları ve bürokratik engeller nedeniyle bölge ihracatçıları bu potansiyellerden istenilen ölçekte faydalanamamaktadır."