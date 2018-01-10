Karadeniz'in dalgaları enerjiye dönüştürülecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin yenilenebilir enerji başlığı konusunda hazırladığı ve denizdeki dalgalardan elektrik enerjisi elde edecek "Dalgadan Enerjiye" başlıklı projenin hayata geçirilmesi için 1 milyon 350 bin lira bütçe tahsis edildi.

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve proje sorumlusu Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlama aşamasına gelen projede ana fikrin, Karadeniz sahillerinde yer alan çok sayıdaki balıkçı barınakları ve dalga kıranlardan çıktığını söyledi.

Altaş, projenin ilk olarak üniversitenin sahil tesislerinde inşa edilecek iskelede uygulanacağını dile getirerek, bu iskelede projeyi dikkate alarak bazı düzenlemeler yapıp sistemi kuracaklarını kaydetti." Yani Karadeniz'den sadece hamsi yemeyeceğiz, elektrik de üreteceğiz." ifadesini kullanan Altaş, şunları söyledi:

"Karadeniz'in zenginlikleri hep söyleniyor ama buna dalga enerjisini de eklememiz lazım. Karadeniz'in dalgasıyla meşhur olduğu bilinir. Biz bu dalgayı kullanarak verimli hale dönüştürürsek çok iyi olacak. Ekibimiz bu konuda yetkin. Projeye bilimsel ve teorik olarak hazırız. Bunun ülkemiz ekonomisine önemli katkıları olacağını düşünüyorum çünkü bunu kendi kaynaklarımızdan üreteceğimiz için ne kadar dalga ve güneş enerjisinden balıkçı barınaklarını beslersek, elektrik şebekesinden de o kadar az güç kullanılacak."

KTÜ Ar-Ge ve bilimsel araştırmalardan sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem ise DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği ile üniversiteler arasında eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme gibi konuları ileri düzeye taşıyarak, topluma hizmet eden konularda katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Kabul edilen ve destekleme kararı alınan 9 projeden 3'ünün KTÜ'ye ait olduğunu anlatan Örem, KTÜ'nün bu projelerden üçünde yürütücü sorumluluğu almasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Bu üç projeden birinin yenilenebilir enerji başlığı altında "dalgadan enerjiye" olduğunu kaydeden Örem, "Gösterdikleri çalışmalar ve elde ettikleri başarılardan dolayı katılan tüm öğretim üyelerimizi canı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

Projemizin yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş olup, proje Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sürmene Abdullah Kanca MYO öğretim üyeleri katkılarıyla gerçekleşecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA