Karadeniz’de hamsi ve mezgit tehlikede

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) "Türkiye Denizleri 2017 Raporu" hazırladı. Raporda nüfus artışının yanı sıra bilinçsiz avcılık ve çevresel olumsuz etkenlerin doğal balık kaynaklarının hızla azalmasına, hatta bazı balık türlerinin neslinin tükenmesi riskine yol açtığına dikkat çekildi.

Buna göre, Türkiye’de balık avcılığının aşırı yapılması ve balık kaynaklarının yönetilmesi sırasında ortaya çıkan zafiyetler sonucu deniz balıkçılığı sektörü ciddi bir krizle karşı karşıya.

2015 verilerine göre, üretilen 672 bin ton balığın yüzde 64’ü olan 432 bin tonu avcılıktan, yüzde 36’sı olan 240 bin tonu ise yetiştiricilik yoluyla sofralara geldi. Denizlerden avcılık yoluyla yapılan üretimde en yüksek pay Karadeniz'in.

"Hamsi aşırı avlanıyor, Mezgit avına kota konulmalı"

Avcılıkta TAC (toplam avlanabilir miktar) ve kota konusunda eksiklikler yaşandığına dikkat çekilen TÜDAV raporunda, mezgit balığının avlanmasına kota konulması gerektiği belirtilerek şöyle denildi:

"Denizlerde avlanılan en önemli tür hamsi olup, bu türün av miktarındaki azalış ve artışlar, su ürünleri miktarında da önemli değişikliklere sebep olmaktadır. Son beş yıldaki avcılık verileri incelendiğinde hamsi av miktarında azalma olduğunu söylemek mümkündür. Karadeniz’de 2013-2015 yılları arasında 9 önemli ticari tür incelenmiş ve çaça stoklarının sürdürülebilir şekilde avlandığı, kalkan stoklarının aşırı avlanma sonucu zarar gördüğü, hamsi, mezgit ve istavrit stoklarının aşırı avlandığı, koruma altına alınan ‘mahmuzlu camgöz’ stoklarının ise tükenme aşamasında olduğu belirlenmiştir. Bu stokların sürdürülebilir kullanılması önerilirken mezgit için stok çalışmaları gerekmektedir."

Kaynak: İHA