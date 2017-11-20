Karadeniz'de balık bolluğu yaşanıyor

Büyük ve küçük boy tekneleriyle denize açılan balıkçılar, limana bol miktarlarda avladıkları balık türleriyle dönüyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, palamudun az olduğu bir sezonda diğer balık türlerinin istenilen düzeyde olmasa da avlanmaya devam etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Hamsinin yüz güldürdüğünü ifade eden Bayrak, bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbunya gibi dip balıklarının da tezgahlarda yer aldığını aktardı.

Bayrak, kırlangıç ve kalkanın her zaman avlanılabilen balık türleri olmadığını vurgulayarak, "Şu an tezgahlarımızda bu balık türleri de bulunuyor. Yani hamsiden tutun kalkan balığına kadar hemen hemen bütün balıklar tezgahları süslüyor. Umarım böyle devam eder. Tabii burada olumlu hava koşullarının devam etmesi de önem arz ediyor. Balıkçılarımız rahatça avlanma imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Sinop'ta, tezgahlarda kilogram fiyatlarına göre hamsi 5, mezgit 15, barbunya 25, tirsi 10, istavrit 12, kalkan 80 liradan satılırken palamut ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: AA